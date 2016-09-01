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محمد السادس يكلف ابن كيران بتشكيل الحكومة
استقبل الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي الفائز بالانتخابات البرلمانية وكلفه بتشكيل حكومة ائتلافية، حسبما أفادت المواقع الإخبارية المغربية مساء الاثنين.
وأورد موقع "كود" الإخباري أنه "في اتصال حصري برئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران أكد هذا الأخير تعيينه كرئيس للحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف الموقع أن ابن كيران "أكد مباشرة بعد خروجه من القصر الملكي أنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة خلال الأيام القادمة".
من جانبه أكد موقع "اليوم24" أن الاستقبال تم في القصر الملكي في مدينة الدار البيضاء بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
واعتبر موقع "العمق" أن هذا التعيين "يضع حدا للتكهنات التي أطلقها البعض بشأن تعيين رئيس الحكومة الجديد، حيث بات الآن من المؤكد أن ابن كيران هو من سيقود الحكومة، وسيعمل على تشكيل حكومته الجديدة في غضون الأسابيع المقبلة بعد تحديد الأحزاب التي سيتحالف معها".
وبموجب الدستور، يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات.
وحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد ليستأثر هذان الحزبان وحدهما ب57,5% من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى.
وإزاء رفض الجانبين التحالف، سيكون على عبد الإله ابن كيران أن يقود مفاوضات مع باقي الأحزاب للحصول على أغلبية مريحة (198 مقعدا) داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته، أي أنه في حاجة إلى 73 مقعدا على الأقل لبلوغ هذا الهدف.
واستطاع ابن كيران الذي أعلن مرارا ولاءه للملكية كضمانة للاستقرار في المغرب، أن يفرض نفسه وحزبه شريكا أساسيا للملكية، رغم الصعوبات والضغوط التي واجهته داخل وخارج التحالف الحكومي السابق.
SoloDZ - الربيع المغربي (اسقاط الملكية) تأخر ولم يُلغى 2016/10/10 على 19:121
تحالف حزب الرعية البيجيدي مع حزب القصر البام كشف عن صفقة الدقيقة الاخيرة ابرمت عشية الانتخابات بين من بات يمثل غالبية الرعية وحزب مستشاري القصر بعد ان اتجه الاخير وبشكل مفضوح لسحب البساط من البيجيدي بسبب الشعبية التي بات يحضى بها قبل ان يتراجع خشية ما لا يحمد عقباه ولكن هذا التحالف الشاذ هو ضرب عشواء سيجعل الساحة السياسية بمملكة العلويين تعيش على وقع الصراعات ستؤدي في احسن نتائجها الى الانسداد والجمود بسبب مخططات القصر التي بُرمجت والتي لن يقبل بتنفيذها البيجيدي وعلى رأسها تقنين زراعة المخدرات