مقاضاة "مير" بوزريعة الأسبق بتهمة التزوير

تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة رئيس بلدية بوزريعة الأسبق، رفقة رئيس مصلحة البناء والتعمير ومواطن آخر، بتهمة التزوير واستعمال المزور، والذي راح ضحيته أحد المواطنين، حيث جرّده "المير" رفقة باقي المتهمين من قطعته الأرضية المتواجدة بذات البلدية.

القضية تفجرّت بعد شكوى قيدها الضحية لدى مصالح الأمن، على خلفية قيام رئيس البلدية برفقة رئيس مصلحة البناء والتعمير بسلب الضحية قطعة أرضية، وتسليمها للمتهم الثالث، حيث أثبتت التحقيقات تزوير قرار استفادة، ومداولة مكنت المستفيد من التعدي على جزء من ملكية جاره، باعتبار أن أرضه تقع محاذية لأرضه، ومن ثم باشر أشغال البناء رغم عدم تحصله على رخصة للبناء.

وحسب التحقيقات، التي انطلقت خلال سنة 2015، فإنّ العقد الذي بحوزة المدّعى عليه لا وجود له بالمصالح المختصة، كما أثبتت التحقيقات أنه استفاد في وقت سابق من قطعة أرضية بعيدا عن موقع أرض الضحية، قبل أن يبيعها لشخص آخر.

هذا وقد كشفت التحريات أيضا، أن العملية تمت بتواطؤ من رئيسي البلدية الأسبق "ع.ع"، ورئيس مصلحة البناء والتعمير ببلدية بوزريعة، بثبوت وجود توقيعهما على نسخة من العقد الأصلي، بحجة استلامهما من المتهم الثالث تصريحا بالضياع مع وصل الدفع.