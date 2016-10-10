على إثر خلاف وشجارات متكرّرة بينهما ستّيني يقتل ابنه بفأس بالشلف وهو نائم!

اهتزّت إحدى المناطق النائية ببلدية الزبوجة بالشلف، الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، الجاني فيها شيخ في الستين من العمر والضحيّة ابنه، الذي توفي بضربة فأس وهو نائم في ظروف لا تزال غامضة.

علمت "الشروق" من مصادر مؤكّدة، أنّ شخصا في الستين من العمر ينحدر من ولاية تيبازة، يقيم في قرية "تهركوست" بالمخرج الشمالي لبلدية الزبوجة، أقدم الإثنين على تهشيم رأس ابنه، المدعو "ع. ب"، البالغ من العمر 39 سنة، وذلك بضربه بقوّة بواسطة فأس حادّة على الرأس، ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة ونزيف دموي حادّ، حيث كان الضحيّة يغطّ في نوم عميق ولم يشعر إلاّ والفأس تغرس في رأسه، ما أدّى إلى وفاته في سريره بعدما لم يسعفه الحظّ في النجاة ونقله نحو مصلحة الاستعجالات لإنقاذه من الموت، وحسب ما علمته "الشروق"، فإنّ الحادثة لا تزال غامضة ومجهولة الأسباب، لكنّ مما تسرّب وما تداوله الجيران، فإنّ خلافا متكرّرا كان بين الأب وابنه وشجارات أثارت انتباه الجميع في الفترة الأخيرة، قد تكون وراء انتقام الأب بهذه الطريقة البشعة، التي حيّرت سكّان القرية وبلدية الزبوجة وجلعتهم يتناقلون الخبر بالكثير من الدهشة والاستغراب والتساؤلات.. وقد تدخّلت مصالح الأمن بعد إبلاغها بالجريمة وقامت بمعاينة المكان وتوقيف المتّهم من أجل مباشرة التحقيقات في هذه القضيّة.