عاشت مدينة عين فكرون بولاية أم البواقي، صبيحة الإثنين، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر، ويتعلق الأمر بالضحية المسمى "ب. فواز"، 35 سنة، متزوج وأب لطفلين، يعمل بمركز التكوين المهني بعين فكرون.
الخلفية التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة، حسب مصادر مطلعة لـ "الشروق"، تعود بتاريخها إلى الأسبوع الماضي بعد اندلاع خلافات بين شقيق الضحية، الذي يعمل حدادا، بمحاذاة متوسطة الخوارزمي بعين فكرون، الذي كثيرا ما دخل في خلافات مع المشتبه فيهم في قضية الحال، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الرئيسي "د. أ"، وشقيقه، إضافة إلى شاب آخر يدعى "ب. م"، نتيجة تردّدهم على محيط المتوسطة، والقيام بتصرفات أزعجت الضحية من خلال استعمال منبهات سيارتهم والموسيقى الصاخبة المنبعثة منها. حيث تقدم شقيق الضحية بثلاث شكاوى لدى مصالح الأمن تم تحويلها إلى العدالة من أجل الفصل فيها، ليهاجم المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارة، قرب سكن الضحية واعتدوا عليه بواسطة طعنة خنجر في الصدر، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك الإثنين. مصالح أمن الدائرة تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي "د. أ"، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتوقيف المشتبه فيهما الآخرين اللذين لا يزالان في حالة فرار.
للإشارة، فإن قضية مقتل الضحية "ب. فواز"، تعد الثانية في أقل من أسبوع، بعدما تم قتل شاب آخر بواسطة ضربه بحجر في الرأس، بعين فكرون.
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بعد اندلاع خلافات بين شقيق الضحية
شقيقان يقتلان رب أسرة بأم البواقي
آمال شيبان
عاشت مدينة عين فكرون بولاية أم البواقي، صبيحة الإثنين، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر، ويتعلق الأمر بالضحية المسمى "ب. فواز"، 35 سنة، متزوج وأب لطفلين، يعمل بمركز التكوين المهني بعين فكرون.
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الخلفية التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة، حسب مصادر مطلعة لـ "الشروق"، تعود بتاريخها إلى الأسبوع الماضي بعد اندلاع خلافات بين شقيق الضحية، الذي يعمل حدادا، بمحاذاة متوسطة الخوارزمي بعين فكرون، الذي كثيرا ما دخل في خلافات مع المشتبه فيهم في قضية الحال، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الرئيسي "د. أ"، وشقيقه، إضافة إلى شاب آخر يدعى "ب. م"، نتيجة تردّدهم على محيط المتوسطة، والقيام بتصرفات أزعجت الضحية من خلال استعمال منبهات سيارتهم والموسيقى الصاخبة المنبعثة منها. حيث تقدم شقيق الضحية بثلاث شكاوى لدى مصالح الأمن تم تحويلها إلى العدالة من أجل الفصل فيها، ليهاجم المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارة، قرب سكن الضحية واعتدوا عليه بواسطة طعنة خنجر في الصدر، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك الإثنين. مصالح أمن الدائرة تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي "د. أ"، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتوقيف المشتبه فيهما الآخرين اللذين لا يزالان في حالة فرار.
للإشارة، فإن قضية مقتل الضحية "ب. فواز"، تعد الثانية في أقل من أسبوع، بعدما تم قتل شاب آخر بواسطة ضربه بحجر في الرأس، بعين فكرون.