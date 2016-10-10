قام سكان قرية القرايعية ببلدية بوحنيفية في ولاية معسكر، بإنجاز مشروع توصيل سكناتهم بشبكة المياه الصالحة للشرب واستقدام قناة رئيسية عبر مسافات بعيدة وربطها بشبكة القرية، ومن ثم التوصيل الفردي لكل سكن، في مبادرة فريدة لم تحدث إلا في هذه المنطقة.
هذا المشروع، قال عنه رئيس جمعية الحي إنه مس 230 عائلة، استغرقت مدة إنجازه 21 يوما بقيمة مالية لم تزد عن 170 مليون سنتيم واعتمد فيه المواطنون أسلوب التنسيق مع بعض المصالح التقنية المختصة في الدراسة وأشخاص يقطنون بالمنطقة لهم خبرة في مجال الري حتى لا يقعوا ضحية أخطاء تقنية. المواطنون لجؤوا إلى أسلوب الاعتماد على النفس في جلب هذه المادة الحيوية من مكان بعيد وربط القناة الرئيسية بشبكاتهم والتوصيل الفردي، بعدما تم إبلاغهم أن السلطات برمجت مشروع توصيلهم بالماء الصالح للشرب، غير أنه تم تجميده بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، حيث لم يريدوا على حد قولهم الانتظار إلى غاية أن تتعافى أسعار البترول حتى تنطلق الأشغال بينما يبقون هم في رحلة البحث عن هذه المادة الحيوية.
وأكد مواطنو القرية للشروق إنهم لقوا مساعدة من قبل مديرية الري والجزائرية للمياه التي أمدتهم بالعدادات وبلدية بوحنيفية. وعن تكاليف المشروع الذي لم يتجاوز عتبة 170 مليون سنتيم قال المعنيون إنهم نظموا عملية تضامن فيما بينهم كل شخص حسب طاقته المالية مع الاستعانة بالفواتير الخاصة بالمشتريات والأشغال ليتم اللجوء إليها وقت الحاجة وجعلها كإثبات للمصاريف. وعبر سكان القرايعية عن فرحتهم بوصول المياه لسكناتهم وهم يتزودون بهذه المادة الحيوية بشكل كاف.
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قام سكان قرية القرايعية ببلدية بوحنيفية في ولاية معسكر، بإنجاز مشروع توصيل سكناتهم بشبكة المياه الصالحة للشرب واستقدام قناة رئيسية عبر مسافات بعيدة وربطها بشبكة القرية، ومن ثم التوصيل الفردي لكل سكن، في مبادرة فريدة لم تحدث إلا في هذه المنطقة.
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هذا المشروع، قال عنه رئيس جمعية الحي إنه مس 230 عائلة، استغرقت مدة إنجازه 21 يوما بقيمة مالية لم تزد عن 170 مليون سنتيم واعتمد فيه المواطنون أسلوب التنسيق مع بعض المصالح التقنية المختصة في الدراسة وأشخاص يقطنون بالمنطقة لهم خبرة في مجال الري حتى لا يقعوا ضحية أخطاء تقنية. المواطنون لجؤوا إلى أسلوب الاعتماد على النفس في جلب هذه المادة الحيوية من مكان بعيد وربط القناة الرئيسية بشبكاتهم والتوصيل الفردي، بعدما تم إبلاغهم أن السلطات برمجت مشروع توصيلهم بالماء الصالح للشرب، غير أنه تم تجميده بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، حيث لم يريدوا على حد قولهم الانتظار إلى غاية أن تتعافى أسعار البترول حتى تنطلق الأشغال بينما يبقون هم في رحلة البحث عن هذه المادة الحيوية.
وأكد مواطنو القرية للشروق إنهم لقوا مساعدة من قبل مديرية الري والجزائرية للمياه التي أمدتهم بالعدادات وبلدية بوحنيفية. وعن تكاليف المشروع الذي لم يتجاوز عتبة 170 مليون سنتيم قال المعنيون إنهم نظموا عملية تضامن فيما بينهم كل شخص حسب طاقته المالية مع الاستعانة بالفواتير الخاصة بالمشتريات والأشغال ليتم اللجوء إليها وقت الحاجة وجعلها كإثبات للمصاريف. وعبر سكان القرايعية عن فرحتهم بوصول المياه لسكناتهم وهم يتزودون بهذه المادة الحيوية بشكل كاف.