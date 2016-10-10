تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يكشف: الإرهابيون الذين قتلهم الجيش في باتنة كانوا في طريقهم إلى ليبيا

كشف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أن الإرهابيين الخمسة الذين قضت عليهم قوات الجيش منذ أيام بباتنة، كانوا في طريقهم للالتحاق بمجموعات في ليبيا وتونس.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في 29 سبتمبر الماضي أن قوات الجيش "قتلت في عملية نوعية بجبل وستيلي ببلدية تازولت، ولاية باتنة، خمسة إرهابيين واسترجعت بندقية رشاشة وأربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة".

وأشارت في بيان آخر أنه تم التعرف على هوية الإرهابيين المقضي عليهم ويتعلق الأمر بالإرهابي الخطير "م.عمار" المدعو "زياد أبو عبد الله"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995" إلى جانب كل من "ب. مسعود" المدعو "الروس" و"ز.محمد" المدعو "تيمو" و "ن.سيف الدين" المدعو "أبو دجانة" و"س.هارون".

وأكد بيان لتنظيم عبد المالك دروكدال الذي نعى فيه أحد عناصر المجموعة وهو (ب. مسعود) المدعو عبد المهيمن أن الأخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994 كان خلال مقتله في عملية الجيش بباتنة في طريقه إلى ليبيا أو تونس .