لائحة أممية جديدة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل الخاصة وبتصفية الاستعمار الاثنين بنيويورك، على لائحة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما أكدت اللائحة التي تمت المصادقة عليها بعد نقاش عام حول تصفية الاستعمار دام عدة أيام دعم الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لمسار المفاوضات الذي بادر به مجلس الأمن بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره.

ولقد حيت اللائحة المقدمة من طرف 25 بلدا من بينهم الجزائر جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية كريستوفر روس من اجل استئناف مسار المفاوضات المتوقف منذ سنة 2012.

كما يدعو النص الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع جميع الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون مع مبعوث منظمة الأمم المتحدة.

وعلى العموم تضمنت اللائحة الأفكار الواضحة والمهمة لهيئة الأمم المتحدة حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية والتي تتمثل في دعم استئناف مسار المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب وكذا جهود الوساطة التي يقوم بها السيد كريستوفر روس.

كما أعربت وفود البلدان المشاركة في نقاش اللجنة الرابعة حول تصفية الاستعمار عن دعمها المطلق لحق الشعب الصحرواي في تقرير المصير داعية إلى استئناف مسار المفاوضات بين طرفي النزاع.

وجاءت المصادقة على هذه اللائحة ، بينما يبقى الوضع الأمني في منطقة الكركارات ، حيث يحاول المغرب بناء طريق خارقا بذلك اتفاق وقف النار لسنة 1991 متوترا.

يهدف التصعيد المغربي في هذه المنطقة إلى نسف جهود الأمم المتحدة التي تعتزم إطلاق اقتراح رسمي لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية المحتلة والتي لا تزال تواجه عراقيل من طرف المغرب إلى حد الآن.