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لائحة أممية جديدة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل الخاصة وبتصفية الاستعمار الاثنين بنيويورك، على لائحة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما أكدت اللائحة التي تمت المصادقة عليها بعد نقاش عام حول تصفية الاستعمار دام عدة أيام دعم الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لمسار المفاوضات الذي بادر به مجلس الأمن بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره.
ولقد حيت اللائحة المقدمة من طرف 25 بلدا من بينهم الجزائر جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية كريستوفر روس من اجل استئناف مسار المفاوضات المتوقف منذ سنة 2012.
كما يدعو النص الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع جميع الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون مع مبعوث منظمة الأمم المتحدة.
وعلى العموم تضمنت اللائحة الأفكار الواضحة والمهمة لهيئة الأمم المتحدة حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية والتي تتمثل في دعم استئناف مسار المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب وكذا جهود الوساطة التي يقوم بها السيد كريستوفر روس.
كما أعربت وفود البلدان المشاركة في نقاش اللجنة الرابعة حول تصفية الاستعمار عن دعمها المطلق لحق الشعب الصحرواي في تقرير المصير داعية إلى استئناف مسار المفاوضات بين طرفي النزاع.
وجاءت المصادقة على هذه اللائحة ، بينما يبقى الوضع الأمني في منطقة الكركارات ، حيث يحاول المغرب بناء طريق خارقا بذلك اتفاق وقف النار لسنة 1991 متوترا.
يهدف التصعيد المغربي في هذه المنطقة إلى نسف جهود الأمم المتحدة التي تعتزم إطلاق اقتراح رسمي لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية المحتلة والتي لا تزال تواجه عراقيل من طرف المغرب إلى حد الآن.
عدة - تيارتي2016/10/10 على 22:291
قال الله تَعَالَى : { وَقُلْ جَاءَ الْحَقّ وَزَهَقَ الْبَاطِل إِنَّ الْبَاطِل كَانَ زَهُوقًا } اللهم انصراخواننا الصحراويين
عبد الرحمان - تطوان2016/10/10 على 23:11
وانصر الشعب اللذي طرده الاحتلال من ارضه
SoloDZ - الإحتلال جرأة دون حياء علوية تاريخية والطريحة دواء تاريخي شافي لعبثهم 2016/10/10 على 22:412
الحق ينتزع ولا يعطى وإذا تصورتم ايها الصحراويون يوما ان الاحتلال العلوي سيخرج هكذا من تلقاء نفسه او بسبب ضغط دولي انتم مخطؤون لأن المراركة معروفين في شخصيتهم بشيئين اثنين لا ثالث لهما الاول هو انهم لا يستحون ويتجرؤون على اذية جيرانهم والشيء الثاني هو اذا اعطيتهم طريحة يتراجعون ولا يكررون فعلتهم والامثلة التاريخية كثيرة فلما اعتدوا غدرا على الجزائر اخذوا الطريحة ولم يكرروا على اثرها فعلتهم وتجرؤوا على اسبانيا اعطتهم هي الاخرى طريحة ولم يكرروا فعلتهم كما لم يكرروا فعلتهم في اراضي الصحراء.غ المحررة
MOHAMED - المغرب الحبيب2016/10/10 على 23:033
عليكم بالاحتفال في شوارع العاصمة ولا تنسوا انه ينطبق عليكم المثل الذي يقول راه يعمر الماء في قربة مثقوبة