جازفوا بالإبحار رغم الاضطرابات الجوية شاشات المراقبة ترصد قوارب تنقل 54 "حراقا" بعنابة

مثل أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة عنابة 54 حراقا، صبيحة الإثنين، الذين تم توقيفهم ليلة السبت إلى الأحد، من قبل الوحدة العائمة، لحراس السواحل التابعة للواجهة البحرية الشرقية للناحية العسكرية الخامسة بنواحي رأس الحمراء بعنابة. وحسب مصادر "الشروق" الموثوقة التي أوردت الخبر فلقد استفاد 54 حراقا تتراوح أعمارهم بين 19 و35 سنة والذين قرروا خوض مغامرة الهجرة غير الشرعية على متن قوارب الموت، نحو جزيرة سردينيا الإيطالية، من إستدعاءات مباشرة بالإضافة إلى غرامات مالية قدرت بـ30 ألف دينار جزائري.

وللتذكير فقد تفطن حراس السواحل لوجود 3 قوارب تقليدية الصنع تبحر في عرض البحر كانت قد رصدتهم شاشات المراقبة المنصوبة على مستوى برج إقليم الحدود الساحلية للولاية، أين تدخلت مجموعة من حراس الشواطئ على متن زوارق البحرية، تم على إثرها توقيف الزوارق في حدود الثالثة من فجر أمس الأحد أميالا فقط شمال غربي رأس الحمراء، ليتبين انهم كانوا قد أبحروا من شواطئ مختلفة من ولاية عنابة على غرار شطايبي وسيدي عكاشة.

وقامت الوحدة العائمة لحراس السواحل بإرجاع هؤلاء الشباب الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى وتمكنت ذات المصالح من إنقاذهم من الموت المحقق خصوصا وأن المعلومات التي وردت لحراس السواحل تؤكد أن حالة البحر بجنوب جزيرة سردينا جد مضطربة، وأن أمواج البحر مرتفعة، أين تم تحويلهم فورا نحو مقر المحطة البحرية لقوات خفر السواحل وهم في صحة جيدة، تم إخضاعهم للعلاج من قبل طبيب مصلحة الاستعجالات الطبية، وتمكنت أيضا من استرجاع الزوارق التي كانت مزودة بمحركات بطاقة40 حصانا بخاريا مع اكتشاف وجود مواد غذائية على متنها وتم إستجوابهم من قبل أعوان حراس الشواطئ بعنابة وإنجاز ملف قضائي ضدهم أحيل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.