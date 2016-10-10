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"داعش" يؤكد مقتل مسؤوله الإعلامي
أكد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الاثنين، مقتل مسؤوله الإعلامي الذي قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنه قتل في ضربة جوية قادتها الولايات المتحدة في محافظة الرقة السورية الشهر الماضي.
ونعى التنظيم في بيان نشر على الإنترنت وائل عادل حسن سلمان الفياض المعروف باسم أبو محمد الفرقان والذي وصفه بأنه "أمير ديوان الإعلام المركزي". وأشار البيان إليه بلقبه فقط.
ولم يذكر البيان متى أو أين أو كيف قتل.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت الشهر الماضي، إن ضربة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في السابع من سبتمبر قتلت الفياض.
وقالت إنه كان وزير الإعلام الذي يشرف على الدعاية للتنظيم وعضواً بارزاً في مجلس شورى التنظيم.
وقال البنتاغون، إن الضربة الجوية وقعت قرب الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم في شمال سوريا واستهدفته بينما كان يستقل دراجة نارية أمام منزله.
2016/10/11 على 11:051
داعش من صنع امريكا تحارب بها الدول العربية لاءضعاف جيوشها لتحقيق اهدافها حماية اسرائيل هذه الحرب على سوريا لا علاقة شيعة وسنة بل جعلو منها شمامة ليتقاتل العرب بعضهم البعض وال سعود الوهابية الصهيونية تساهم في تخريب الاوطان العربية بحجة الدين