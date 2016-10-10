تسبب في شل حركة المرور إضراب مفاجئ لعمال ترامواي الجزائر

شن عمال ترامواي الجزائر العاصمة، الثلاثاء، إضرابا مفتوحا، دون إشعار مسبق، تنديدا بـ"سياسة اللامبالاة التي تتعامل بها الإدارة مع مطالبهم المهنية والاجتماعية".

وجاء هذا القرار المفاجئ، حسب تصريحات إعلامية لعمال الترامواي، بعد تعنت إدارة شركة سيترام بتنفيذ وعودها تجاههم، رافضين ضمان الحد الأدنى من الخدمة.

وأدى الإضراب غير المعلن عنه، إلى اضطراب كبير في حركة المرور صبيحة الثلاثاء، ووجد المسافرون والطلبة صعوبة كبيرة في الوصول إلى أماكن عملهم والدراسة.

يذكر أن ترامواي الجزائر العاصمة انطلق في العمل في الـ8 ماي 2011 وتستغله منذ أكتوبر 2012 شركة استغلال ترامواي الجزائر العاصمة في إطار شراكة بين مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة ومؤسسة ميترو الجزائر ومجمع استغلال ترامواي الجزائر العاصمة.