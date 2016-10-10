مستثمرو "أونساج" يسعون لتخفيض الواردات بــ3 ملايير دولار سنوياً

قال رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة، الثلاثاء، إن المؤسسات المصغرة المستحدثة ضمن وكالة دعم وتشغيل الشباب "أونساج " تسعى إلى تخفيض واردات الجزائر بقيمة 3.2 مليار دولار سنويا.

وأبرز رياض طنكة لدى استضافته ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، رغبة الشباب المستثمر في خدمة الاقتصاد الوطني حيث هناك ما يقارب 700 مشروع ضمن وكالة "أونساج" في مجالات مختلفة، مضيفا أنه بإمكان هذه المشاريع التي من ضمنها مؤسسات مصغرة تنتج صناعات تحويلية في البلاستيك أكثر جودة من المنتوج المستورد المساهمة في تقليل الواردات وتطوير الاقتصاد الوطني.

كما أعلن رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب عن تأسيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب ابتداء من السبت المقبل بحيث ستكون هذه الأخيرة اللسان الناطق الوحيد باسم أكثر من مليون شاب مستثمر ضمن آليات الدعم المختلفة وعلى رأسها "أونساج".

وأشار ضيف الأولى إلى أنه بعد التشاور مع جميع الجمعيات بما فيهم رؤساء المكاتب الولائية والبلدية والوطنية اخترنا اسم الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي ستكون أكبر تكتل اقتصادي شباني في الجزائر.