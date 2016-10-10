استفادت ولاية ورقلة، خلال عشر سنوات الأخيرة (2005- نهاية 2015)، من برامج سكنية لمختلف الصيغ قدرت في المجموع بـ 61321 وحدة سكنية، حسب ما أفاد به مدير السكن والعمران لولاية ورقلة.
وأكد رشيد أمحمدي، على هامش اليوم الإعلامي، الذي أقيم بدار الثقافة "مفدي زكرياء" بورقلة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي والعربي للسكن، أن هذه السكنات تتمثل على وجه الخصوص في 30650 وحدة من السكن الريفي و20027 وحدة من السكن العمومي الإيجاري و3000 وحدة من السكن بصيغة البيع بالإيجار، فيما يتوزع باقي العدد على السكن الترقوي وأنماط أخرى.
وقد جرى إلى حد الآن الانتهاء من إنجاز- من بين العدد الإجمالي للوحدات السكنية المشار إليها- 40694 سكن لمختلف الصيغ، فيما لا تزال الأشغال متواصلة على مستوى 15435 وحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى وجود 5192 من السكنات التي لم تنطلق الأشغال بها بعد، وفقا لتوضيحات ذات المسؤول.
وتميزت تظاهرة اليوم الإعلامي المنظمة بالمناسبة بورقلة بمشاركة العديد من الهيئات الإدارية على مستوى الولاية ذات الصلة بقطاع السكن، وهي مديرية السكن والعمران ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء وديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة تحسين السكن وتطويره والوكالة الوطنية للترقية العقارية.
وتم التعرض من خلال الملصقات الحائطية والوثائق المقدمة إلى مختلف برامج السكن المسجلة لصالح الولاية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن التعرض إلى الدراسات العمرانية لإنجاز مشاريع التحسين الحضري عبر مجموع تراب الولاية التي تتربع على مساحة 163.230 م2 وأيضا من أجل تحسين النمط السكني في المناطق الصحراوية على ضوء المرسوم التنفيذي لسنة 2014 المحدد للمواصفات التقنية والعمرانية للسكنات بالمناطق الجنوبية للوطن.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1"أسامة الإيسكوبار" يروي قصة 60 قنطار "زطلة" وفراره من سجن الحراش!
2شقيقان يقتلان رب أسرة بأم البواقي
3ستّيني يقتل ابنه بفأس بالشلف وهو نائم!
4المجرم قتل المحامي المتربص للاستحواذ على سيارته
5مستفيدون من السكن الريفي بالوادي مهدّدون بسحب إعاناتهم
Français English
الرأي
سليم قلالة
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
صالح عوض
ثقافة الحياة وثقافة الموت
جمال لعلامي
أمورنا واضحة!
صالح عوض
سـَـنـُـفهم الصخر..
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
رشيد ولد بوسيافة
عبدة الشّيطان في الجزائر!
التهامي مجوري
لماذا يهتم المسلمون بالماضي؟
عمار يزلي
السنة غِيرْ دًاوْ الشيعة!
صالح عوض
...هل حقق الإسلاميون في المغرب الاستثناء؟
الفيديو
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
شاهد آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو في الولايات المتحدة
راييفاتش: لم نقدم المطلوب وسنعمل على تصحيح الأخطاء
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
الرئيس اليمني السابق يدعو إلى القتال مع السعودية لأخذ الثأر
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
استفادت من أكثر من 61 ألف وحدة سكنية خلال 10 سنوات
5192 من السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال بعد بورقلة
ق. م
استفادت ولاية ورقلة، خلال عشر سنوات الأخيرة (2005- نهاية 2015)، من برامج سكنية لمختلف الصيغ قدرت في المجموع بـ 61321 وحدة سكنية، حسب ما أفاد به مدير السكن والعمران لولاية ورقلة.
تغطيات ذات صلة
الطباخ.. أو عندما يعوّض الرجل المرأة في تحضير أكلات العريس
5192 من السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال بعد بورقلة
فوضى عارمة في قطاع النقل الحضري بالوادي
ضبط زوج طبيبة بصدد إخراج أكياس من المصل بمستشفى بلعباس
سعيدة: تلاميذ قرية تاورويت بتيرسين بلا نقل مدرسي
وأكد رشيد أمحمدي، على هامش اليوم الإعلامي، الذي أقيم بدار الثقافة "مفدي زكرياء" بورقلة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي والعربي للسكن، أن هذه السكنات تتمثل على وجه الخصوص في 30650 وحدة من السكن الريفي و20027 وحدة من السكن العمومي الإيجاري و3000 وحدة من السكن بصيغة البيع بالإيجار، فيما يتوزع باقي العدد على السكن الترقوي وأنماط أخرى.
وقد جرى إلى حد الآن الانتهاء من إنجاز- من بين العدد الإجمالي للوحدات السكنية المشار إليها- 40694 سكن لمختلف الصيغ، فيما لا تزال الأشغال متواصلة على مستوى 15435 وحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى وجود 5192 من السكنات التي لم تنطلق الأشغال بها بعد، وفقا لتوضيحات ذات المسؤول.
وتميزت تظاهرة اليوم الإعلامي المنظمة بالمناسبة بورقلة بمشاركة العديد من الهيئات الإدارية على مستوى الولاية ذات الصلة بقطاع السكن، وهي مديرية السكن والعمران ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء وديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة تحسين السكن وتطويره والوكالة الوطنية للترقية العقارية.
وتم التعرض من خلال الملصقات الحائطية والوثائق المقدمة إلى مختلف برامج السكن المسجلة لصالح الولاية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن التعرض إلى الدراسات العمرانية لإنجاز مشاريع التحسين الحضري عبر مجموع تراب الولاية التي تتربع على مساحة 163.230 م2 وأيضا من أجل تحسين النمط السكني في المناطق الصحراوية على ضوء المرسوم التنفيذي لسنة 2014 المحدد للمواصفات التقنية والعمرانية للسكنات بالمناطق الجنوبية للوطن.