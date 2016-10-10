اتهم نائب برلماني بريطاني بارز روسيا باستهداف المدنيين في سوريا بالطريقة ذاتها التي انتهجها النازيون في غيرنيكا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال أندرو ميتشل وهو نائب عن حزب المحافظين الحاكم ووزير التنمية الدولية السابق، إن هجوماً وقع الشهر الماضي على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة بالقرب من مدينة حلب في شمال سوريا هو جريمة حرب ارتكبتها القوات الروسية.
وقال ميتشل أمام مجلس العموم (البرلمان)، مساء الاثنين: "عندما يتعلق الأمر بأسلحة وذخائر حارقة مثل القنابل الخارقة للتحصينات والقنابل العنقودية فإن الأمم المتحدة واضحة في أن الاستخدام المنهجي لمثل هذه الأسلحة التي لا تميز بين أحد في المناطق المكتظة بالسكان بمثابة جريمة حرب".
وأضاف ميتشل: "إننا نشهد أحداثاً على غرار سلوك النظام النازي في غيرنيكا في إسبانيا"، في إشارة إلى الدمار الذي لحق بالبلدة الإسبانية عام 1937 من جراء الغارات الجوية لقوات أدولف هتلر.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة تستمر ثلاث ساعات، يوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا.
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نائب بريطاني: سلوك روسيا في سوريا يشبه أسلوب النازيين
رويترز - الشروق أونلاين
اتهم نائب برلماني بريطاني بارز روسيا باستهداف المدنيين في سوريا بالطريقة ذاتها التي انتهجها النازيون في غيرنيكا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي.
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وقال أندرو ميتشل وهو نائب عن حزب المحافظين الحاكم ووزير التنمية الدولية السابق، إن هجوماً وقع الشهر الماضي على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة بالقرب من مدينة حلب في شمال سوريا هو جريمة حرب ارتكبتها القوات الروسية.
وقال ميتشل أمام مجلس العموم (البرلمان)، مساء الاثنين: "عندما يتعلق الأمر بأسلحة وذخائر حارقة مثل القنابل الخارقة للتحصينات والقنابل العنقودية فإن الأمم المتحدة واضحة في أن الاستخدام المنهجي لمثل هذه الأسلحة التي لا تميز بين أحد في المناطق المكتظة بالسكان بمثابة جريمة حرب".
وأضاف ميتشل: "إننا نشهد أحداثاً على غرار سلوك النظام النازي في غيرنيكا في إسبانيا"، في إشارة إلى الدمار الذي لحق بالبلدة الإسبانية عام 1937 من جراء الغارات الجوية لقوات أدولف هتلر.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة تستمر ثلاث ساعات، يوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا.