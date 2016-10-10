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رمتهما من الطابق الرابع وحاولت الإنتحار
أم تقتل طفليها بطريقة بشعة في تيبازة
استيقظ سكان حي 98 مسكن ببلدية حجوط في تيبازة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفلان بعد أن أقدمت أمهما على رميهما من الطابق الرابع مما أدى إلى وفاتهما على الفور، في حين حاولت السيدة الانتحار بالقفز من الطابق نفسه.
وحسب مصادر موثوقة، فإن السيدة التي تقيم في الحي، مصابة باضطرابات نفسية وكانت في حالة هستيريا حين قامت برمي ابنيها البالغين من العمر 10 أشهر وسنتين على التوالي من الطابق الرابع للعمارة التي يقطنون بها، فيما قفزت هي كذلك وأصيبت بكسور خطيرة في مناطق عدة من الجسم، حيث تخضع حاليا للمراقبة الطبية المركزة.
وتأتي الحادثة بعد أسابيع فقط من واقعة مماثلة في ولاية قسنطينة، حين أقدمت سيدة على قتل ولديها ذبحا وخنقا، ما خلف موجة استياء كبيرة لدى سكان المنطقة.
عبد الحفيظ - عنابة2016/10/11 على 12:291
الإضطراب النفسي الذي يتكلمون عنه مصدره فقدان الوازع الديني وعدم القناعة بما قسمه الله لعباده ...
houria - boumerdes2016/10/11 على 13:002
سبحان الله ربي عطاهم نعمة مشتاقنها ناس بكاو عليها بالدموع ناس اخرى هاذ النعمة ماجاتش لناس حتى فالمنام والبعض راه يقتل فيها بقلب بارد ومن بعد يقولو ا عندها مشاكل ياو المشكل كي ما يكنش عندك اولاد الله لا تربحك نار جهنم تاكلك الاعدام وقتاش تنفذوه ولا حتى يموتوا ولادكم
الجاهل - الجزائر2016/10/11 على 13:143
الله يشفيها المسكينة و الصبر لذويها