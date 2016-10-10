تدمير مخابئ ومعدات تفجير ببومرداس وسيدي بلعباس توقيف 7 عناصر دعم الإرهابيين بباتنة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، من تدمير أربعة مخابئ ومعدات تفجير وقنبلة تقليدية الصنع بكل من بومرداس وسيدي بلعباس، في حين أوقفت مفرزة أخرى 7عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك بعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية، باروني مخدرات وضبطت كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ 389 كلغ، في حين حجز عناصر الدرك الوطني 2125 لتر من الوقود بتلمسان.

وبعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 49 مهربا وضبطت 3 شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تفجير و(70000) لتر من الوقود و6.5 كلغ من الكيف المعالج و1.15 طن من المواد الغذائية ومولد كهربائي و14 جهاز كشف عن المعادن ومطرقة ضغط، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة، مهربا كان على متن سيارة نفعية محملة بـ129280 وحدة من مادة التبغ، كما ضبطوا كمية أخرى بالوادي تقدر بـ15 قنطارا من ذات المادة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بجانت وتلمسان وغرداية وأدرار وعين صالح، في حين أحبطت وحدات حراس الشواطئ وعناصر الدرك الوطني عدة محاولات هجرة غير شرعية لـ60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بكل من عنابة ووهران.