قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا عندما فجر انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) نفسه في قرية شمالي سوريا، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وأضاف المرصد ومقره بريطانيا، أن الانفجار وقع في الماشي التي تقع في الريف حول مدينة منبج. وكانت قوات مدعومة من الولايات المتحدة قد انتزعت السيطرة على منبج والمناطق المحيطة بها من "داعش" في أوت.
وقال المرصد، إن تنظيم "داعش" يشن هجمات على تلك القوات الموجودة في منطقة منبج.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنه منذ عملية منبج انسحب فصيل كردي من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من المدينة. لكن قوات غير كردية من المجلس العسكري لمنبج المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية ما زالت هناك.
وتدعم تركيا التي تقاتل ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا المقاتلين السوريين في حملة منفصلة ضد تنظيم "داعش" غربي منبج.
وقال المرصد، إن الماشي تخضع حالياً لسيطرة مجلس منبج العسكري.
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عشرة قتلى في تفجير لـ"داعش" شمالي سوريا
رويترز - الشروق أونلاين
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا عندما فجر انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) نفسه في قرية شمالي سوريا، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
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وأضاف المرصد ومقره بريطانيا، أن الانفجار وقع في الماشي التي تقع في الريف حول مدينة منبج. وكانت قوات مدعومة من الولايات المتحدة قد انتزعت السيطرة على منبج والمناطق المحيطة بها من "داعش" في أوت.
وقال المرصد، إن تنظيم "داعش" يشن هجمات على تلك القوات الموجودة في منطقة منبج.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنه منذ عملية منبج انسحب فصيل كردي من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من المدينة. لكن قوات غير كردية من المجلس العسكري لمنبج المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية ما زالت هناك.
وتدعم تركيا التي تقاتل ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا المقاتلين السوريين في حملة منفصلة ضد تنظيم "داعش" غربي منبج.
وقال المرصد، إن الماشي تخضع حالياً لسيطرة مجلس منبج العسكري.