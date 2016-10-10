إصابة 1003 آخرين بجروح هلاك 41 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع

لقي 41 شخصا حتفهم وأصيب 1003 آخرون في 959 حادث مروري، سجل خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 10 أكتوبر الجاري على المستوى الوطني.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجلفة بوفاة 06 أشخاص وجرح 30 آخرين على إثر 25 حادث مروري.

كما قامت وحدات الحماية المدنية حسب نفس المصدر بـ 1521 تدخل سمح بإخماد 1183 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية المدنية بـ18051 تدخل خلال نفس الفترة، تم على إثرها إسعاف وإجلاء 1314 جريح وتحويل 9566 مريض إلى المستشفيات.