قالت السلطات التركية، إن أشخاصاً يُشتبه بأنهم مسلحون أكراد قتلوا بالرصاص مسؤولاً في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، في ثاني عملية اغتيال لسياسي خلال أيام في جنوب شرق البلاد الذي يشهد صراعاً.
وقال مكتب حاكم إقليم ديار بكر، إن أشخاصاً يُشتبه بأنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني هاجموا دريان آق ترت رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في منطقة دجلة في ديار بكر في مكتبه في الساعة 10:30 مساءاً (19:30 بتوقيت غرينتش).
وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم، الثلاثاء، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقال الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني في بيان على موقعه الإلكتروني، إن المسلحين استهدفوا آق ترت بسبب "تعاونه مع الدولة في المعركة ضد حزبهم".
وقبل يوم قتل مهاجمون نائب رئيس الحزب الحاكم في منطقة أوزالب في فان وهي مدينة تبعد 350 كيلومتراً شرقي ديار بكر.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في كلمة وجهها لحزبه في البرلمان، الثلاثاء: "إن الهجمات ضد مسؤولي حزب العدالة والتنمية تظهر أن المنظمة الإرهابية بدأت مرحلة جديدة من الهجمات الشائنة. هم ينفذون أوامر جديدة بشن هجمات انتحارية ودامية ضد مسؤولي الحزب الحاكم".
وفي عملية منفصلة قتلت قوات الأمن التركية مسلحين اثنين واعتقلت خمسة آخرين في مداهمة لأحد المنازل في بلدة الجزيرة في إقليم شرناق القريب من الحدود مع العراق وسوريا.
وانهارت هدنة استمرت عامين مع حزب العمال الكردستاني في جويلية من العام الماضي لتزيد من الاضطراب في منطقة تعاني بالفعل من الحرب الأهلية في سوريا وظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هناك وفي العراق.
وقال يلدريم في الخطاب ذاته: "سنواصل عملياتنا إلى أن يشعر مواطنونا بعدم وجود أي مخاوف أمنية"، مشيراً إلى جهود تركيا للقضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومدبري الانقلاب وتنظيم "داعش" على الحدود مع سوريا.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية وهو تصنيف رفضه الحزب الذي بدأ تمرده الانفصالي عام 1984.
وقال مسؤولون، إن أشخاصاً يشتبه بأنهم من مقاتلي حزب العمال الكردستاني فجروا شاحنة ملغومة مما أدى إلى مقتل 15 شخصاً عند نقطة تفتيش عسكرية في إقليم هكاري، يوم الأحد.
وقالت الشرطة في ديار بكر، إنها اعتقلت 55 مسؤولاً في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وحزب الأقاليم الديمقراطي، يوم الثلاثاء، في تحقيق لمكافحة الإرهاب.
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تركيا: اغتيال مسؤول بحزب العدالة التنمية في ديار بكر
وكالات - الشروق أونلاين
قالت السلطات التركية، إن أشخاصاً يُشتبه بأنهم مسلحون أكراد قتلوا بالرصاص مسؤولاً في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، في ثاني عملية اغتيال لسياسي خلال أيام في جنوب شرق البلاد الذي يشهد صراعاً.
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وقال مكتب حاكم إقليم ديار بكر، إن أشخاصاً يُشتبه بأنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني هاجموا دريان آق ترت رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في منطقة دجلة في ديار بكر في مكتبه في الساعة 10:30 مساءاً (19:30 بتوقيت غرينتش).
وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم، الثلاثاء، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقال الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني في بيان على موقعه الإلكتروني، إن المسلحين استهدفوا آق ترت بسبب "تعاونه مع الدولة في المعركة ضد حزبهم".
وقبل يوم قتل مهاجمون نائب رئيس الحزب الحاكم في منطقة أوزالب في فان وهي مدينة تبعد 350 كيلومتراً شرقي ديار بكر.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في كلمة وجهها لحزبه في البرلمان، الثلاثاء: "إن الهجمات ضد مسؤولي حزب العدالة والتنمية تظهر أن المنظمة الإرهابية بدأت مرحلة جديدة من الهجمات الشائنة. هم ينفذون أوامر جديدة بشن هجمات انتحارية ودامية ضد مسؤولي الحزب الحاكم".
وفي عملية منفصلة قتلت قوات الأمن التركية مسلحين اثنين واعتقلت خمسة آخرين في مداهمة لأحد المنازل في بلدة الجزيرة في إقليم شرناق القريب من الحدود مع العراق وسوريا.
وانهارت هدنة استمرت عامين مع حزب العمال الكردستاني في جويلية من العام الماضي لتزيد من الاضطراب في منطقة تعاني بالفعل من الحرب الأهلية في سوريا وظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هناك وفي العراق.
وقال يلدريم في الخطاب ذاته: "سنواصل عملياتنا إلى أن يشعر مواطنونا بعدم وجود أي مخاوف أمنية"، مشيراً إلى جهود تركيا للقضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومدبري الانقلاب وتنظيم "داعش" على الحدود مع سوريا.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية وهو تصنيف رفضه الحزب الذي بدأ تمرده الانفصالي عام 1984.
وقال مسؤولون، إن أشخاصاً يشتبه بأنهم من مقاتلي حزب العمال الكردستاني فجروا شاحنة ملغومة مما أدى إلى مقتل 15 شخصاً عند نقطة تفتيش عسكرية في إقليم هكاري، يوم الأحد.
وقالت الشرطة في ديار بكر، إنها اعتقلت 55 مسؤولاً في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وحزب الأقاليم الديمقراطي، يوم الثلاثاء، في تحقيق لمكافحة الإرهاب.