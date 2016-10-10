سّلم الإرهابي المدعو "ش. ب" نفسه، الإثنين، للسلطات الأمنية بالقطاع العملياتي لجنوب تندوف، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أن العملية جاءت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن.
وأضاف البيان أن "هذه النتائج تؤكد يوما بعد يوم نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء وبصفة نهائية على ظاهرة الإرهاب وتقويض أي محاولة لزعزعة استقرار بلادنا، كما تدلّ على حالة اليأس التي يعيشها بقايا هؤلاء المجرمين".
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إرهابي يسلم نفسه بتندوف
الشروق أون لاين
سّلم الإرهابي المدعو "ش. ب" نفسه، الإثنين، للسلطات الأمنية بالقطاع العملياتي لجنوب تندوف، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أن العملية جاءت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن.
وأضاف البيان أن "هذه النتائج تؤكد يوما بعد يوم نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء وبصفة نهائية على ظاهرة الإرهاب وتقويض أي محاولة لزعزعة استقرار بلادنا، كما تدلّ على حالة اليأس التي يعيشها بقايا هؤلاء المجرمين".