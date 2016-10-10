تسببت في إتلاف المنتجات الفلاحية وإصابتهم بأمراض مزمنة قاطنو أيت سيدي حمد بتيزي وزو يغلقون المفرغة العمومية

أقدم قاطنو قرية سيدي أيت أحمد ببلدية عين الحمام بتيزي وزو، الجمعة المنقضية، بالاحتجاج وغلق المفرغة العمومية القريبة الواقعة بقريتهم منذ 30 سنة، بعد أن تسببت لهم في أمراض مزمنة، ناهيك عن إتلاف المنتجات الفلاحية.

وتجمع عشرات المواطنين بقرية أيت سيد أحمد بتيزي وزو، الجمعة المنقضية أمام المفرغة العمومية المذكورة، وأقدموا على غلقها نهائيا، بعدما رفعوا عديد الطلبات للسلطات المحلية المعنية دون أن يلقوا استجابة، وحمل المعنيون شعار" لا للمفرغة.. اتركوا أبنائنا يتنفسوا هواء نقيا" .

وذكر قاطنو أيت سيدي أحمد، أن المفرغة تسببت طوال 30 سنة للقرى المجاورة في أضرار جسمية، من بينها إتلاف المنتجات الفلاحية كأشجار الزيتون والفواكه، وبعض الأمراض المزمنة كالربو والحساسية، ورغم علم السلطات المحلية بذلك، غير أنها لم تحرك السلطات المعنية ساكنا، ما دفعهم باتخاذ قرار الغلق الفوري للمفرغة نهائيا، ووضع حد للرمي العشوائي بمحيط القرية.