تساءل عضو المجلس الشعبي الوطني عن ولاية ورقلة، محمد الداوي، عن مصير مشروع ترامواي ورقلة، بعد أن تم تداول شائعات وسط مواطني المدينة، بتوجه الوزارة المعنية نحو تقليص مسار الترامواي.
وطالب النائب في سؤال كتابي إلى وزير الأشغال العمومية والنقل، بالإجابة عن مدى حقيقة المعطيات التقنية للمشروع وحقيقة ما يتداول حول تقليص المشروع، حيث كشف النائب أن تقليص المسافة المبدئية للمشروع، سيرهن أهدافه ويجعله من دون جدوى، وطالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي جعلت مصالح الوزارة تلجأ إلى إجراء التقليص، مع العلم أن العراقيل التي كانت تواجه المشروع على الأرض، المتمثلة في الشبكات وغيرها، قد تم تذليلها فيما يعتبر المشكل المالي، وفق رسالة النائب، غير مطروح كون رخصة البرنامج الخاصة بالمشروع محددة مسبقا.
وفضلا عن مضمون الرسالة الذي تطرق إلى الجانب الميداني للمشروع، طرحت تساؤلات حول الأسباب التي جعلت وزارة النقل تتأخر في عمليات تكوين الإطار المحلي الذي يسير ترامواي ورقلة بعد دخوله الخدمة، ما قد يعني لجوء مصالح الوزارة إلى الاستعانة بإطارات وعمال من خارج الولاية.
ويعتبر مشروع ترامواي مدينة ورقلة ضمن أهم المشاريع التي خصصها قطاع النقل لأهم مدينتين بالجنوب وهما ورقلة وبشار قصد تقليل مشاكل النقل داخل المدن الكبيرة بالجنوب، رغم الكثير من المصاعب التي واجهت إنجاز المشروع بمدينة ورقلة في بداياته، غير أن توجهات الوزارة قد تقلل من جدوى هذه المشاريع في حال تقليص مسارها، وفق ما يراه منتخبون ومواطنون بالمنطقة.
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النائب البرلماني للولاية يرفع سؤالا إلى وزير النقل
حديث عن تقليص مسار ترامواي مدينة ورقلة
ب. طواهرية
تساءل عضو المجلس الشعبي الوطني عن ولاية ورقلة، محمد الداوي، عن مصير مشروع ترامواي ورقلة، بعد أن تم تداول شائعات وسط مواطني المدينة، بتوجه الوزارة المعنية نحو تقليص مسار الترامواي.
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وطالب النائب في سؤال كتابي إلى وزير الأشغال العمومية والنقل، بالإجابة عن مدى حقيقة المعطيات التقنية للمشروع وحقيقة ما يتداول حول تقليص المشروع، حيث كشف النائب أن تقليص المسافة المبدئية للمشروع، سيرهن أهدافه ويجعله من دون جدوى، وطالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي جعلت مصالح الوزارة تلجأ إلى إجراء التقليص، مع العلم أن العراقيل التي كانت تواجه المشروع على الأرض، المتمثلة في الشبكات وغيرها، قد تم تذليلها فيما يعتبر المشكل المالي، وفق رسالة النائب، غير مطروح كون رخصة البرنامج الخاصة بالمشروع محددة مسبقا.
وفضلا عن مضمون الرسالة الذي تطرق إلى الجانب الميداني للمشروع، طرحت تساؤلات حول الأسباب التي جعلت وزارة النقل تتأخر في عمليات تكوين الإطار المحلي الذي يسير ترامواي ورقلة بعد دخوله الخدمة، ما قد يعني لجوء مصالح الوزارة إلى الاستعانة بإطارات وعمال من خارج الولاية.
ويعتبر مشروع ترامواي مدينة ورقلة ضمن أهم المشاريع التي خصصها قطاع النقل لأهم مدينتين بالجنوب وهما ورقلة وبشار قصد تقليل مشاكل النقل داخل المدن الكبيرة بالجنوب، رغم الكثير من المصاعب التي واجهت إنجاز المشروع بمدينة ورقلة في بداياته، غير أن توجهات الوزارة قد تقلل من جدوى هذه المشاريع في حال تقليص مسارها، وفق ما يراه منتخبون ومواطنون بالمنطقة.