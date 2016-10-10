قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الثلاثاء، إن السعودية أقرت بشكل غير معلن بأن إحدى طائرات التحالف العربي الذي تقوده قصفت مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، يوم السبت.
وكان 140 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 500 آخرين في غارة استهدف المجلس، السبت، ما أثار غضباً دولياً. وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة.
ووافقت السعودية على طلب بريطاني بالمشاركة في التحقيق بشأن الهجوم، التي تضمن غارة ثانية أصابت من حاولوا إنقاذ ضحايا الغارة الأولى.
ويقول محرر الشؤون الأمنية لدى "بي بي سي" فرانك غاردنر، إن مدى الدمار الذي خلفته الغارة كان مروعاً، وهو ما دفع بريطانيا للإصرار على المشاركة في التحقيق الجاري.
ومن غير الواضح ما إذا كان الطيار الذي قصف الجنازة نفذ ذلك بناء على أوامر صدرت له من قادته أم لا.
وقال مسؤول سعودي، إنه لن يتم الإدلاء بأي تصريحات علنية إلا بعد الانتهاء من التحقيق، وهو الأمر الذي قد يستغرق أياماً وأسابيع، وربما شهور.
وقال مسؤول بالحكومة البريطانية، إن بلده يفكر في إرسال فريق محامين ومحققين عسكريين لمراقبة التحقيقات التي يجريها التحالف العسكري بقيادة السعودية.
وتجرى التحقيقات مجموعة تمثل 14 دولة تعرف باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الذي يضم عدداً من حلفاء السعودية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وطالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق دولي في احتمال وقوع جرائم حرب في اليمن.
وقال بان، إن الأطراف المتحاربة في اليمن ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها كاملة.
تورط أمريكي
وتخشى الولايات المتحدة من أنها قد تكون متورطة في جرائم حرب محتملة في اليمن بسبب دعمها للغارات التي تقودها السعودية.
وتقول وكالة رويترز للأنباء، إنها حصلت على وثائق رسمية تبين أن محامين حكوميين قالوا إن الولايات المتحدة قد تعتبر طرف محارب بموجب القانون الدولي.
واستمرت واشنطن في السماح ببيع السلاح للسعودية على الرغم من التحذيرات التي أثارها المحامون العام الماضي.
وقالت الولايات المتحدة، إنها ستراجع دعمها للتحالف لضمان أن ذلك "يتسق مع المبادئ والقيم والمصالح الأمريكية".
ويشن التحالف بقيادة السعودية منذ أواخر مارس 2015 حملة عسكرية في اليمن. ويقول إنه يستهدف الحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بهدف إعادة حكومة الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء.
غير أن المتمردين الحوثيين يقولون إن الحملة تستهدف تدمير البنية الأساسية وتقتل المدنيين.
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بحسب "بي بي سي"
السعودية "تقر" بقصف التحالف لمجلس العزاء في صنعاء
الشروق أونلاين - وكالات
قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الثلاثاء، إن السعودية أقرت بشكل غير معلن بأن إحدى طائرات التحالف العربي الذي تقوده قصفت مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، يوم السبت.
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وكان 140 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 500 آخرين في غارة استهدف المجلس، السبت، ما أثار غضباً دولياً. وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة.
ووافقت السعودية على طلب بريطاني بالمشاركة في التحقيق بشأن الهجوم، التي تضمن غارة ثانية أصابت من حاولوا إنقاذ ضحايا الغارة الأولى.
ويقول محرر الشؤون الأمنية لدى "بي بي سي" فرانك غاردنر، إن مدى الدمار الذي خلفته الغارة كان مروعاً، وهو ما دفع بريطانيا للإصرار على المشاركة في التحقيق الجاري.
ومن غير الواضح ما إذا كان الطيار الذي قصف الجنازة نفذ ذلك بناء على أوامر صدرت له من قادته أم لا.
وقال مسؤول سعودي، إنه لن يتم الإدلاء بأي تصريحات علنية إلا بعد الانتهاء من التحقيق، وهو الأمر الذي قد يستغرق أياماً وأسابيع، وربما شهور.
وقال مسؤول بالحكومة البريطانية، إن بلده يفكر في إرسال فريق محامين ومحققين عسكريين لمراقبة التحقيقات التي يجريها التحالف العسكري بقيادة السعودية.
وتجرى التحقيقات مجموعة تمثل 14 دولة تعرف باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الذي يضم عدداً من حلفاء السعودية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وطالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق دولي في احتمال وقوع جرائم حرب في اليمن.
وقال بان، إن الأطراف المتحاربة في اليمن ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها كاملة.
تورط أمريكي
وتخشى الولايات المتحدة من أنها قد تكون متورطة في جرائم حرب محتملة في اليمن بسبب دعمها للغارات التي تقودها السعودية.
وتقول وكالة رويترز للأنباء، إنها حصلت على وثائق رسمية تبين أن محامين حكوميين قالوا إن الولايات المتحدة قد تعتبر طرف محارب بموجب القانون الدولي.
واستمرت واشنطن في السماح ببيع السلاح للسعودية على الرغم من التحذيرات التي أثارها المحامون العام الماضي.
وقالت الولايات المتحدة، إنها ستراجع دعمها للتحالف لضمان أن ذلك "يتسق مع المبادئ والقيم والمصالح الأمريكية".
ويشن التحالف بقيادة السعودية منذ أواخر مارس 2015 حملة عسكرية في اليمن. ويقول إنه يستهدف الحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بهدف إعادة حكومة الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء.
غير أن المتمردين الحوثيين يقولون إن الحملة تستهدف تدمير البنية الأساسية وتقتل المدنيين.