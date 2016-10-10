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بعد الإقبال الكبير من طرف أرباب العمل على الإجراء
"لاكناص" تمدّد آجال تسوية المستحقات المتأخرة إلى ديسمبر
كشف بيان صادر عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "لاكناص " أن مصالحه قامت بتمديد آجال تسوية أرباب العمل لمستحقاتهم تجاهها عن طريق جدولة التسديد وفق المادة 57 من قانون المالية لسنة 2015 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر من العام الجاري.
وجاء القرار حسب بيان صحفي تحوز "الشروق" نسخة منه، بناء على النتائج الإيجابية التي حققها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في إطار تطبيق التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ونظرا إلى الإقبال الكبير لأرباب العمل الذين تقربوا بصفة مكثفة قصد الاستفادة من هذه الامتيازات.
وهو ما دفع الصندوق وفق ما جاء في البيان إلى تقرير تمديد آجال الاستفادة من جدولة تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي وذلك في إطار المادة 57 من قانون المالية التكميلي نفسه إلى غاية 31 ديسمبر 2016، الإجراء الذي اعتبره البيان جهدا إضافيا خصصه الصندوق قصد السماح لأرباب العمل للامتثال لما يمليه تنظيم الضمان الاجتماعي.
ودعا البيان جميع أرباب العمل الراغبين في تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى التقرب على مستوى شبابيك تحصيل الاشتراكات التابعة للصندوق عبر تراب الوطن من أجل طلب جدولة الديون المستحقة والاستفادة من الإعفاء من غرامات وزيادات التأخر بعد دفع كل الأقساط.
2016/10/11 على 17:591
عندي سنه ملى دفعت تكميل لحد الان مخدموهش فمستغانم منيش عرف واش يستناو ولى عندو معرفه خدملو كلشي الله لتربحكم conplimentاريح عام