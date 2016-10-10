مقيم بمدينة بيرغامو إبعاد جزائري من إيطاليا بتهمة دعم "داعش"

طردت وزارة الداخلية الإيطالية، صباح الثلاثاء، رعية جزائريا يبلغ من العمر 40 سنة من أراضيها بتهمة دعم وإسناد للتنظيم الإرهابي داعش.

وحسب بيان موقع من طرف وزير الداخلية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، نشر على الموقع الرسمي للوزارة "إل فيمينالي"، فإن الإبعاد تم على متن رحلة جوية من مطار العاصمة فيوميتشينو، مشيرا إلى أن المعني مقيم بمدينة بيرغامو شمال البلاد ومتزوج من إيطالية اعتنقت الإسلام.

وأوضح البيان أنه بفضل عمل استخباراتي مكثف قامت به محافظة الشرطة في بيرغامو وبريشيا، تم تتبع الميولات المتطرفة للمواطن الجزائري، والذي تم أيضا في إطار تعاون استخباراتي دولي، موضحا أنه كان حاملا لشريحة هاتف نقال استعملها أحد النشطاء التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والذي تحدث عن عمليات إرهابية غير محددة. وبهذا الإبعاد يرتفع عدد المطرودين من التراب الإيطالي بتهم تتعلق بالتطرف، إلى 123 حالة منذ جانفي 2015 إلى اليوم وفي 2016 وحدها بلغ عدد الحالات 57، حسب ذات البيان.