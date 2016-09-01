سلال إلـى كـوبا الأربعـاء

يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال بزيارة رسمية إلى هافانا (كوبا) من 12 إلى 14 أكتوبر بدعوة من النائب الاول لمجلس الدولة ومجلس الوزراء لجمهورية كوبا ميغال دياز كانال برموديز حسبما أفاد به الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر أنه خلال هذه الزيارة التي "تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة التقليدية التي تربط البلدين" سيبحث السيدان سلال ودياز كانال برموديز "وضع العلاقات الثنائية في شتى مجالات التعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف البيان أن اللقاء سيشكل "فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول جميع القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك".

ويرافق الوزير الأول في زيارته الرسمية كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف.