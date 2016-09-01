عاشوراء مناسبة للتضامن و"تيمشراط" لإسعاد الفقراء نحر عجول بقرية السلوم في البويرة وتوزيع لحومها على 3460 عائلة

تعد العاشوراء من بين أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها سكان قرى ومداشر ولاية البويرة، الذين ينظمون "ثيمشراط"، والتصدق بلحومها على الفقراء، حيث قام، الإثنين، سكان قرية السلوم ببلدية أغبالو في ولاية البويرة بنحر 8 عجول بمناسبة الاحتفال بعاشوراء وتم توزيع لحومها بالتساوي على 3460 عائلة بالقرية. كما استفاد فقراء القرى المجاورة من نصيبهم من اللحم. ومن جهة أخرى، نظمت القرية "وعدة" بالمدرسة الابتدائية يحياوي أرزقي.

وحسب الحاج علي، وهو رئيس لجنة قرية السلوم، فإن عاشوراء من بين أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها سكان القرية، وهذا بتنظيم "ثيمشراط" والتصدق بلحومها على الفقراء، حيث حضرت لجنة القرية قبل عدة أيام من حلول المناسبة لتنظيم "ثيمشراط"، وذلك باقتناء 8 عجول، تم ذبحهما قبل حلول عاشوراء وتوزيع لحومها على العائلات.

ومن جهة أخرى، أكد الحاج محند أعراب، وهو رئيس لجنة قرية الرافور بمشدالة، أنه تم، صبيحة الثلاثاء، نحر 22 عجلا بمناسبة حلول عاشوراء، حيث تم أمس الثلاثاء، توزيعها على جميع السكان، مضيفا أن العجول التي تم نحرها تصدق بها محسنو المنطقة.

وتفضل العائلات بمختلف قرى ومداشر ولاية البويرة الاحتفال بعاشوراء وإحياء شعائره الدينية من خلال بعض العادات والتقاليد المصاحبة لهذه المناسبة، حيث يحرص الكثير على صيام هذا اليوم الذي يرتبط بانتصار الخير والعدل على الشر والظلم. أما نساء قرى ومداشر البويرة فيُعرفن بتمسكهن بعادات وتقاليد عاشوراء، حيث يكون هذا اليوم مميزا جدا.. وهذا عن طريق التحضير له قبل قدومه بأيام، ويتم فيه تحضير طبق الكسكسي الممزوج بسبعة أصناف من البقول الجافة. كما تفضل عائلات أخرى استخدام لحم العيد المجفف أو ما يسمى بـ "القديد" أو "أشذلوح" مع تحضير "الخفاف" و"المسمن".