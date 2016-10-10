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أردوغان للعبادي: أنت لست بمستواي والزم حدك
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، يسيء له شخصيًا.
وخاطبه قائلا: "أنت لست ندّا لي ولست بمستواي، وصراخك في العراق ليس مهمًا بالنسبة لنا على الإطلاق، فنحن سنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم ذلك، وأن تلزم حدك أولًا".
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال القمة التاسعة للمجلس الإسلامي في أوراسيا، المنعقد في إسطنبول من 11 ولغاية 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة مسؤولين ورجال دين مسلمين من 33 بلدًا، لمناقشة قضايا تتعلق بأبرز التطورات التي يشهدها العالم الإسلامي، ومخاطر تنظيمي "داعش" و"فتح الله غولن" الإرهابيين.
وتابع أردوغان: "طلب منّا شخصيًا (العبادي) إنشاء قاعدة بعشيقة في عهد (رئيس الوزراء السابق) السيد أحمد داود أوغلو، جميع هذه التفاصيل موجودة على تسجيلات مصورة، وسيتم بثها اليوم أو غدًا عبر جميع المحطات التلفزيونية. تم دخول بعشيقة على هذا الأساس. أما الآن فيقول "انسحبوا من هنا"، إن جيش جمهورية التركية لم يفقد شكيمته لكي يأتمر بأمركم. سنستمر بفعل ما يلزم كما فعلنا في السابق".
ولفت أردوغان، أن بعض الدول تأتي من على بعد آلاف الكيلومترات للقيام بعمليات في أفغانستان، وغيرها، في كثير من المناطق، بدعوى وجود تهديدات ضدها، بينما يقال لتركيا، التي لها حدود بطول 911 كم مع سوريا، و350 كم مع العراق، إنه لا يمكنها التدخل لمواجهة الخطر هناك "نحن لا نقبل أبدًا بهذا المنطق الأعوج".
وشدد الرئيس التركي أن بلاده ليس لديها أي مطامع "ولو في شبر واحد من أراضي وسيادة غيرها"، ولا تملك هدفًا غير حماية أراضيها وسلامة المسلمين في المنطقة.
ونوه أردوغان أنه "لا يمكن لتركيا البقاء في موقع المتفرج حيال ما يحدث في العراق، ولا يمكنها أن تصم آذانها لدعوات الأشقاء هناك".
وقال: "نحن كبلد يقع بين مواطنيه يوميًا ضحايا جراء إرهاب منظمة "بي كا كا" و"داعش"، كان لزامًا عليه أن يتابع وعن كثب التطورات الجارية في سوريا والعراق... إن الاتهامات التي توجه إلينا من قبل النظامين السوري والعراقي تتجاوز حدود المعقول".
وأردف الرئيس التركي "لقد رأينا جميعًا وبحرقة، طيلة السنوات الـ 6 الماضية التي شهدت مقتل مئات الآلاف من البشر وتدمير إرث تاريخي مجيد للمنطقة. إن هدف معظم الدول التي أعلنت قدومها للمنظقة بهدف محاربة الإرهاب لم يكن إنقاذ أبناء المنطقة. إن أي شخص يملك القليل من الضمير، والقليل من الاحترام لهذا الدين الحنيف والمظلومين من سكان هذه الأرض، لا بدَّ له وأن يدعم تركيا ويفتح الطريق أمامها".
وأضاف أردوغان: "إن الفتنة المذهبية، تخلق مبررًا مهمًا يفتح الباب أمام التدخل الخارجي في العالم الإسلامي. إن هذه اللعبة استخدمت في العراق وسوريا واليمن، وفي الماضي القريب في لبنان، بل وفي تركيا أيضًا، لا تزال تستخدم. لقد شددت في كل مناسبة، وأكرر ذلك مرة أخرى من على هذا المنبر. ورغم كل اللغط الذي قد ينتج عن ذلك. أقول إني لست أنتمي إلى ديانة اسمها السنة، ولست أنتمي إلى ديانة اسمها الشيعة، إن ديني، هو دين الإسلام المبين".
محمد2016/10/11 على 22:121
اوردغان مصاب بجنون العظمة فبعدما خرب سوريا هاهو اليوم يشرع في احتلال الدول العربية بالامس شمال سوريا واليوم العراق ولاندري بعدها ربما الاردن او حتى دول الخليج هذا حلم السلطان استعادة امجاد الامبراطورية العثمانية على حساب العرب المتصارعين فيما بينهم.
2016/10/11 على 22:202
واحد منتخب بالصندوق و اخر موضوع فوق الرؤوس ... واحد بايعه شعبه و اخر ...
الغريب - الجزائر2016/10/11 على 22:233
نعم ليس بمستواك لانه شيعي و يطبق المذهب الشيعي اما انت فتعتبر من السن و لكن انت قشبندي علماني تقتل المسلمين و تظاهر روسيا و الامريكا و الغرب.فشتان بينك و بينه.انكشفت عورتك.اعلم ان بعض القراء يغضبهم ما كتبت و لكن لا اجامل و لا توجد في الحق العطيفة.
الشنفرى - الجزائر2016/10/11 على 22:254
هذا الرجل سوف يعيد الخلافة الاسلامية و لذلك كل دول العالم بغربه و شرقه ضده . فبعد أن كانت تركيا تابعة لأمريكا و متخلفة اقتصاديا . ها هي تقطع أشواطا مذهلة في التنمية و أمريكا تدبر انقلابا فاشلا للإطاحة بأردوغان و في نفس الوقت فهي تساند الأنظمة العربية الدكتاتورية من الخليج الى المحيط الين باعوا ضمائرهم للأعداء
2016/10/11 على 22:35
أمريكا تسمح لتركيا بالتدخل في العراق وسوريا
القرد غان سُمح له ان يكون سيد الغابة
عواد - الجزاءر2016/10/11 على 22:395
مع كل الاحترام الذي اكنه لشخص اردوغان، الا انني نافر من اساليب الاستحقار، او الطبقية في الحوار ، لذا ايها السيد الراقي... لا تنفي كل من عارض تفكيرك، فرضاء كل الناس غاية لا تدرك.
لاكن انت مسلم، فخطاب المسلم السلام، كن قدوة في اسلامك.
محمد - FRANCE2016/10/11 على 23:196
هذا حال عرب المشرق اذلوا انفسهم فاذلهم الله.. واصبحوا يهانون من كلب امريكا و اسرئيل...الله ما زدهم هوان على هوان.......