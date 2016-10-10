تجري أوبك محادثات مع منتجي النفط غير الأعضاء يوم الأربعاء في محاولة لوضع تفاصيل اتفاق عالمي لكبح الإنتاج لستة أشهر على الأقل بعدما أبدت روسيا دعمها للخطة.
وأجرى وزراء من الدول الأعضاء في أوبك محادثات خلال مؤتمر الطاقة العالمي باسطنبول لكسب الدعم لاتفاق المنظمة الذي توصل إليه في الجزائر الشهر الماضي آملين تبنيه في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ منتصف 2014 مع تضخم الإمدادات العالمية.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لرويترز يوم الثلاثاء في اسطنبول "من واقع اجتماعاتي على هامش هذا المؤتمر اليوم وأمس... يتضح تماما أن الكثير من البلدان لا تدعم فقط قرار أوبك في الجزائر لكنها أيضا متحمسة للانضمام."
وأضاف "لا نتحدث عن تأييد بل عن إسهام في الاتجاه الذي نصبو إليه وهو في الأساس أننا سنحاول الإسراع في عملية تحقيق التوازن الجارية بالفعل."
ويعقد ممثلون لبعض دول أوبك ودول منتجة أخرى من بينها روسيا وأذربيجان وربما المكسيك اجتماع مائدة مستديرة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء على هامش مؤتمر الطاقة العالمي حسبما قاله وزراء بأوبك.
وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن أي اتفاق سيجري التوصل إليه سيستمر لمدة ستة أشهر في البداية ثم يخضع للمراجعة بعد ذلك.
وتابع "نحن واثقون من أن المنتجين الآخرين سينضمون لهذا (الاتفاق) لأنه في صالح جميع المنتجين... والمستهلكين أيضا."
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أوبك وكبار المنتجين يبحثون اتفاقا نفطيا مدته 6 أشهر
رويترز
تجري أوبك محادثات مع منتجي النفط غير الأعضاء يوم الأربعاء في محاولة لوضع تفاصيل اتفاق عالمي لكبح الإنتاج لستة أشهر على الأقل بعدما أبدت روسيا دعمها للخطة.
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وأجرى وزراء من الدول الأعضاء في أوبك محادثات خلال مؤتمر الطاقة العالمي باسطنبول لكسب الدعم لاتفاق المنظمة الذي توصل إليه في الجزائر الشهر الماضي آملين تبنيه في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ منتصف 2014 مع تضخم الإمدادات العالمية.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لرويترز يوم الثلاثاء في اسطنبول "من واقع اجتماعاتي على هامش هذا المؤتمر اليوم وأمس... يتضح تماما أن الكثير من البلدان لا تدعم فقط قرار أوبك في الجزائر لكنها أيضا متحمسة للانضمام."
وأضاف "لا نتحدث عن تأييد بل عن إسهام في الاتجاه الذي نصبو إليه وهو في الأساس أننا سنحاول الإسراع في عملية تحقيق التوازن الجارية بالفعل."
ويعقد ممثلون لبعض دول أوبك ودول منتجة أخرى من بينها روسيا وأذربيجان وربما المكسيك اجتماع مائدة مستديرة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء على هامش مؤتمر الطاقة العالمي حسبما قاله وزراء بأوبك.
وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن أي اتفاق سيجري التوصل إليه سيستمر لمدة ستة أشهر في البداية ثم يخضع للمراجعة بعد ذلك.
وتابع "نحن واثقون من أن المنتجين الآخرين سينضمون لهذا (الاتفاق) لأنه في صالح جميع المنتجين... والمستهلكين أيضا."