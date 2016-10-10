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السعودية تلجأ للاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها
أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء بدء السلطات السعودية مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.
وأنجزت وزارة المالية حسب نفس المصدر، "برنامجا دوليا لإصدار أدوات الدين (...) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين"، كما "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج".
وأوضحت أن "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".
وكان المحلل لدى "أوكسفورد إيكونوميكس" باتريك دنيس، قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية في أيلول/سبتمبر الماضي إن قيمة الإصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراءتدهور أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وانخفاض إيرادات المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم - جراء ذلك.
وأوضح دنيس حينها أن "الطلب (على هذه السندات) سيكون جيدا جدا ولا سيما من قبل المستثمرين الآسيويين".
وأضاف أن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.
وبحسب أرقام نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية الثلاثاء نقلا عن وزارة المالية، بلغ إجمالي الديون المباشرة على الحكومة مع نهاية آب/أغسطس، زهاء 273,8 مليار ريال (نحو 73 مليار دولار أمريكي).
وأوضحت الصحيفة أن ديون الحكومة ارتفعت تدريجا منذ العام 2014، إذ بلغت في نهايته 44,3 مليار ريال (11,8 مليار دولار)، بينما وصلت في نهاية 2015 إلى 142,2 مليار ريال (37,9 مليار دولار).
وبحسب دنيس، فإن الرياض لديها إمكانية للاقتراض بمبالغ كبيرة من السوق الدولية بالنظر إلى أن دينها الخارجي ضئيل للغاية.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، تراجع الاحتياطي السعودي من 732 مليار دولار في 2014، إلى 562 مليار دولار في آب/أغسطس 2016.
وأعلنت المملكة في أفريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية.
وسجلت المملكة في العام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، ما دفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات تقشف شملت خفض الدعم عن مواد أساسية، وخفض رواتب الوزراء وتعويضات المسؤولين.
وإثر جلسته الأسبوعية الاثنين، فوض المجلس وزير المالية "بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما".
وكانت دول المجلس اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها خمسة بالمئة. واتخذت دول المجلس الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان)، إجراءات تقشف وتعتزم فرض ضرائب جديدة، لتعويض تراجع إيرادات النفط.
2016/10/11 على 22:261
جزاء من يساند السيسي الكافر فمصيره الذل و الهوان
SoloDZ2016/10/11 على 22:292
لا افهم سياسة السعودية فلو تخفض انتاجها من النفط لارتفع سعر البرميل وترتفع بذلك مداخيلها بشكل خيالي كونها اول منتج للبترول في العالم باكثر من عشرة ملايين برميل يوميا فلماذا تبقي على على الاسعار منخفضة بتتخيم السوق وتذهب للاستدانة من الخارج ولأول مرة في تاريخها يعني انها بلغت الحضيض الاسفل ؟؟ سياسة عجيبة !!!!
- راس الوادي2016/10/11 على 22:353
قال تعالى : (( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ))
DZ292016/10/11 على 22:424
الجميع حذركم من مستنقع اليمن , و لكن لا حياة لمن تنادي !!!
المولودي - الجزائر2016/10/11 على 22:435
و الله لإنه العجب العجاب دخل خيالي من البترول و الحج و العمرة بالإضافة الى أستثماراتها في الخارج في شكل ودائع مالية أو في العقارات و هي تلجأ للإقتراض أين هي السياسة الحكيمة لأسرة آل سعود التي صدعنا التلف مدعي السلفية بها الذين تجدهم دائما يختلقون المبررات لتصرفات السعودية المسيئة للأمة و لدينها و أين هم شيوخ الوهابية الساكتون عن الحق أين هو ربيع المدخلي الذي يرفع لواء القدح و الذم في وجة خيرة العلماء ليسأل عن أموال الشعب السعودي الذي ما زال البعض منه يعيش في الأكواخ أين صرفت .
AZIZ - ALGER2016/10/11 على 22:436
ومامصير ال6الاف مليار دولار المودعة في البنوك الامريكية؟يقال ان العائلات الحاكمة في الخليج بدأت فعليا في امتلاك جزر وفي مختلف البحار والمحيطات .طالعت شخصيا ان امير قطر السابق اشترى جزيرة في اليونان ..اهي للاستجمام ام انها تحضيرا للرحيل في حال حدوث حدث ما؟هل ال سعود يقترضون هذه الاموال لتوريط شعبنا بالحجاز ويفرون بالاف الملايير لانشاء كيانات اخرى لهم على هذه الجزر؟المستقبل كشاف لكل هذه الحقائق التي ستصدم الامة الاسلامية واي صدمة؟؟هذا مايفسر مساهمة السعودية في مشروع تقسيم الخليج بما فيهم الحجاز ؟!
- خائن السوق عمرو ولا يربح 2016/10/11 على 22:457
الذي يمكر و يتامر على اخوانه و يخون و يتجسس ستصله العدالة الالاهية اجلا ام عاجلا ...
العباسي 2016/10/11 على 22:518
حفض الله خادم الحرمين وحامي الكعبة وال سعود.ولهم الخير في مداخيل الحج واضعاف ضرائبها ولهم الخير والحق علي ذلك..
مراد2016/10/11 على 22:549
لقد حانت ساعة انقراض مهلكة بني سعود جرائم .
ALI - españa2016/10/11 على 22:5810
اين احتياط الصرف المقدر 700 مليار دولار الموجودة باءمريكا.
مواطن - الجزائر2016/10/11 على 23:0111
انقذوا آل سعود فان اموال الشعب العربي عندهم تقدم لقتل السنة في العراق وتخنق الشعب الفلسطيني في غزة وتبني السجون في مصر السيسي الشاذ وهدايا لشقراوات اوربا وبريطانيا بالتحديد ووووووو..... . لعنة الله على المجرمين
FARID GABES - BATNA2016/10/11 على 23:0212
سلام السعودية تلجا الى الاستدانة من الخارج شيء عجيب لا يصدق السعودية هي اول ممول رئيسي لبرامج وكالة نزا الفظائية الامريكية شيء لا يصدق في رئي هذا تمويه سياسي فقط ربي اجيب الخير سلام