الطفل رفض العودة إلى الدراسة حبس الزوجين مدبري الإختطاف الوهمي لإبنهما بتبسة

أودع قاضي التحقيق، لدى محكمة تبسة، مساء الإثنين، والدي الطفل أمين.غ، رهن الحبس المؤقت، بتهم تعريض قاصر لخطر والإبلاغ عن جريمة وهمية، وتضليل المصالح الأمنية والقضائية، وقد شكّلت الحادثة اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، خاصة بعد تناول وسائل الإعلام لعملية الاختطاف للطفل أمين البالغ من العمر 13 سنة خلال الأسبوع الماضي، من مقر سكناه ببلدية الحمامات، والعثور عليه ببلدية بولحاف الدير، على مستوى الطريق الوطني رقم 16، مكبّل اليدين والرجلين بشريط لاصق.

وبعد تدخل رجال الدرك الوطني، تم فتح تحقيق في القضية، أين توصل المحققون، إلى أن الجريمة مفبركة ولا أساس لها من الصحة، خاصة وأن المتهم الأول في القضية، الذي أشارت إليه أصابع الاتهام، جار للعائلة، وهو على نزاع دائم حول قطعة أرض معهم، وبعد الاستماع إلى الطفل والأبوين والشهود، تبين وجود تضارب في الأقوال، وبعد إذن من الجهات المختصة، وبالاعتماد على الأدلة العلمية والمكالمات الهاتفية، تم إثبات التهمة على الوالدين، غ.م، وغ.س، البالغين من العمر 45 سنة تقريبا، وبعد تتمة الإجراءات القانونية، تم تقديم كل الأطراف أمام الجهات القضائية، حيث حاول المتهمان، الأبوان، إنكار التهم المنسوبة إليهما، إلا أن ما تشكل من أدلة علمية، كانت كفيلة لدى قاضي التحقيق لإيداعهما الحبس المؤقت، في انتظار الحكم عليهما خلال الأسبوع المقبل.

مصادر "الشروق" ، من بلدية الحمامات، مسكن الطفل ووالديه المحبوسين، قالت بأن الطفل المعني منذ الحادثة قاطع مقاعد الدراسة، ورفض قطعا بعد إيداع والديه العودة إلى المتوسطة، حيث يتمدرس في السنة الثالثة متوسط، وهذا بالرغم من تدخل أقاربه وأسرة المتوسطة الجديدة في بلدية الحمامات.