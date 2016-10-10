عالجت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة، الإثنين، قضية تتعلق بتهمة الهجرة غير الشرعية تخص شخصا من مالي حكم عليه بستة أشهر حبسا غير نافذ، أما الشخص الثاني يحمل الجنسية الجزائرية يقيم بولاية المسيلة، وقد أودع المؤسسة العقابية بتهمة احتجاز شخص بطريقة غير قانونية.
وقائع القضية وحيثياتها حسب بيان مصالح الدرك تعود إلى تقدم المدعو "م.س.ا" إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمطارفة، حيث رفع شكوى مضمونها أن مبلغا من المال قدره بـ: 180 مليون سنتيم سرق منه لحظة تواجده بمدينة عنابة، مشيرا في تصريحاته انه التقى بشخصين من جنسية إفريقية يبحثان عن عمل فتبادل معهما الحديث، لكن عند وصوله إلى مخرج مدينة سطيف بمفترق الطرق بأولاد تبان تفاجأ بسيارة تعترضه و تقطع عليه الطريق أين نزل منها شخصان من جنسية إفريقية، حيث تبين أنهما نفس الشخصين اللذين التقاهما بمدينة عنابة، حيث يكونان قد علما بحيازته مبلغا معتبرا، وتتبعا سيارته إلى غاية سطيف، أين قام الأول بشده من عنقه داخل السيارة لتقييد حركته، والآخر جاء من الناحية الثانية واستولى على المبلغ المالي وهرب.
وتمكن الضحية من توقيف أحد المعتدين، بعد ما صدمه بالسيارة، وصرح المشتكي أنه بالمقابل استطاع أن يوقف الثاني بصدمه بالسيارة، المعني صرح ايضا أنه قام باحتجاز الإفريقي ووضعه في صندوق السيارة الخلفي وأحضره معه إلى مقر سكناه إلى أن تلقى مكالمة هاتفية من أحد رفاق الإفريقي المحتجز يطلب فيها إرجاع صديقه مقابل إرجاعه المال، حيث اتفق معه على أن يلتقيا بالمحطة البرية لنقل المسافرين بالمسيلة، فقام المسمى (م.س.ا) بنقل الإفريقي المدعو (ت ع ر) وهو من جنسية مالية إلى المحطة المشار إليها وعند وصوله وجد شخصا آخر غير الذي سرق منه المال فهرب عائدا إلى مقر سكناه، لكن عند وصوله إلى قرية بشيلقة تمكن الإفريقي المالي من فتح صندوق السيارة والهروب منها باتجاه منازل أحد الأشخاص، حيث تجمهر سكان القرية حول الإفريقي ورفضوا تسليمه له.
بعدها تدخل عناصر الدرك الوطني لفرقة المطارفة وقاموا بتوقيف الإفريقي، هذا الأخير يضيف بيان الدرك الوطني صرح أنه ضحية وقد قدم من مدينة سطيف إلى مدينة المسيلة على متن حافلة بصدد البحث عن عمل وأثناء تواجده بالمحطة البرية بالمسيلة توقفت بالقرب منه سيارة بها ثلاثة أشخاص اقتربوا منهم فاعتقد أنهم "صدقة"، ليفاجأ بشخص ينزل ويهدده بسكين، حيث أجبره على ركوب السيارة ونقله إلى خارج عاصمة الولاية وقام باحتجازه لمدة يومين، ثم قام بنقله إلى المحطة البرية لنقل المسافرين في صندوق السيارة، حيث تمكن من الإفلات والهرب في الطريق. بعدها تم تقديم الجميع أمام الجهات القضائية لدى محكمة المسيلة وضمن إجراءات المثول الفوري تم الحكم علي على الإفريقي بستة أشهر حبسا غير نافذ. أما بالنسبة الآخر المدعو "م.س.ا" أودع المؤسسة العقابية بانتظار محاكمته.
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مواطن يحتجز إفريقيا داخل صندوق السيارة بعد ما اتهمه بسرقته
الطيب. ب
عالجت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة، الإثنين، قضية تتعلق بتهمة الهجرة غير الشرعية تخص شخصا من مالي حكم عليه بستة أشهر حبسا غير نافذ، أما الشخص الثاني يحمل الجنسية الجزائرية يقيم بولاية المسيلة، وقد أودع المؤسسة العقابية بتهمة احتجاز شخص بطريقة غير قانونية.
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وقائع القضية وحيثياتها حسب بيان مصالح الدرك تعود إلى تقدم المدعو "م.س.ا" إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمطارفة، حيث رفع شكوى مضمونها أن مبلغا من المال قدره بـ: 180 مليون سنتيم سرق منه لحظة تواجده بمدينة عنابة، مشيرا في تصريحاته انه التقى بشخصين من جنسية إفريقية يبحثان عن عمل فتبادل معهما الحديث، لكن عند وصوله إلى مخرج مدينة سطيف بمفترق الطرق بأولاد تبان تفاجأ بسيارة تعترضه و تقطع عليه الطريق أين نزل منها شخصان من جنسية إفريقية، حيث تبين أنهما نفس الشخصين اللذين التقاهما بمدينة عنابة، حيث يكونان قد علما بحيازته مبلغا معتبرا، وتتبعا سيارته إلى غاية سطيف، أين قام الأول بشده من عنقه داخل السيارة لتقييد حركته، والآخر جاء من الناحية الثانية واستولى على المبلغ المالي وهرب.
وتمكن الضحية من توقيف أحد المعتدين، بعد ما صدمه بالسيارة، وصرح المشتكي أنه بالمقابل استطاع أن يوقف الثاني بصدمه بالسيارة، المعني صرح ايضا أنه قام باحتجاز الإفريقي ووضعه في صندوق السيارة الخلفي وأحضره معه إلى مقر سكناه إلى أن تلقى مكالمة هاتفية من أحد رفاق الإفريقي المحتجز يطلب فيها إرجاع صديقه مقابل إرجاعه المال، حيث اتفق معه على أن يلتقيا بالمحطة البرية لنقل المسافرين بالمسيلة، فقام المسمى (م.س.ا) بنقل الإفريقي المدعو (ت ع ر) وهو من جنسية مالية إلى المحطة المشار إليها وعند وصوله وجد شخصا آخر غير الذي سرق منه المال فهرب عائدا إلى مقر سكناه، لكن عند وصوله إلى قرية بشيلقة تمكن الإفريقي المالي من فتح صندوق السيارة والهروب منها باتجاه منازل أحد الأشخاص، حيث تجمهر سكان القرية حول الإفريقي ورفضوا تسليمه له.
بعدها تدخل عناصر الدرك الوطني لفرقة المطارفة وقاموا بتوقيف الإفريقي، هذا الأخير يضيف بيان الدرك الوطني صرح أنه ضحية وقد قدم من مدينة سطيف إلى مدينة المسيلة على متن حافلة بصدد البحث عن عمل وأثناء تواجده بالمحطة البرية بالمسيلة توقفت بالقرب منه سيارة بها ثلاثة أشخاص اقتربوا منهم فاعتقد أنهم "صدقة"، ليفاجأ بشخص ينزل ويهدده بسكين، حيث أجبره على ركوب السيارة ونقله إلى خارج عاصمة الولاية وقام باحتجازه لمدة يومين، ثم قام بنقله إلى المحطة البرية لنقل المسافرين في صندوق السيارة، حيث تمكن من الإفلات والهرب في الطريق. بعدها تم تقديم الجميع أمام الجهات القضائية لدى محكمة المسيلة وضمن إجراءات المثول الفوري تم الحكم علي على الإفريقي بستة أشهر حبسا غير نافذ. أما بالنسبة الآخر المدعو "م.س.ا" أودع المؤسسة العقابية بانتظار محاكمته.