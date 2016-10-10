تمكنت الأربعاء قوات البشمركة الكردية، التي تقاتل مسلحي داعش شمالي العراق، من إسقاط طائرة بدون طيار "درون" قبل أيام، يُعتقد أن التنظيم قد سيرها لاستكشاف المنطقة.
وقد انفجرت الطائرة بعد أن نقلتها القوات الكردية إلى أحد مواقعها، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفرادها، الأمر الذي أثار مخاوف من استخدام داعش للمرة الأولى "درونز مفخخة" في المعارك على الأرض.
وحذر قادة عسكريون أميركيون الشهر الماضي من محاولة تنظيم داعش -مرتين على الأقل- شن هجمات ضد القوات العراقية باستخدام طائرات بدون طيار تحمل قنابل.
وأعرب مسؤولون عسكريون أميركيون عن مخاوفهم من أن يستخدم التنظيم هذا السلاح الجديد في استهداف قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق، لا سيما في مدينة الموصل.
وطلبت وزارة الدفاع الأميركية مؤخرا من الكونغرس، مبلغا ماليا إضافيا قدره 20 مليون دولار أميركي، لمواجهة هذه المشكلة، وزودت مجموعات كردية وعراقية ببعض الأجهزة المتطورة لتتبع هذا النوع من الطائرات.
إلا أن محللين عسكريين أميركيين انتقدوا ما سموه "التحرك البطيء" لوزارة الدفاع الأميركية لمواجهة الطائرات بدون طيار التي تحولت إلى أسلحة يستخدمها داعش في معاركه في العراق.
وفي الأشهر الأخيرة، سارعت وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركيتين لاستكمال تقييم سري بشأن استخدام داعش الطائرات بدون طيار كأسلحة.
وكلف وزير الجيش الأميركي إريك فانينغ، مؤخرا، مسؤولا خاصا لبحث هذا التهديد الجديد، ودراسة كيفية وقف الطائرات بدون طيار التي يستخدمها التنظيم المتشدد.
وعلى خلاف الطائرات التي يستخدمها الجيش الأميركي، وهي كبيرة ويسيرها من مدرجات للإقلاع والهبوط، فإن الدرونز التي يستخدمها داعش هي طائرات تجارية صغيرة يمكن شراؤها عبر مواقع التسوق في الإنترنت.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1أردوغان للعبادي: أنت لست بمستواي والزم حدك
2السعودية تلجأ للاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها
3السعودية "تقر" بقصف التحالف لمجلس العزاء في صنعاء
4السعودية تمتنع عن إمداد مصر بالنفط
5هكذا دافعت نساء تحرَّش بهنَّ الرئيس "كلينتون" عن ترامب
Français English
الرأي
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
سليم قلالة
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
صالح عوض
ثقافة الحياة وثقافة الموت
جمال لعلامي
أمورنا واضحة!
صالح عوض
سـَـنـُـفهم الصخر..
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
رشيد ولد بوسيافة
عبدة الشّيطان في الجزائر!
التهامي مجوري
لماذا يهتم المسلمون بالماضي؟
الفيديو
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
شاهد آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو في الولايات المتحدة
راييفاتش: لم نقدم المطلوب وسنعمل على تصحيح الأخطاء
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
الرئيس اليمني السابق يدعو إلى القتال مع السعودية لأخذ الثأر
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
"الدرونز المفخخة".. سلاح داعش الجديد
وكالات
تمكنت الأربعاء قوات البشمركة الكردية، التي تقاتل مسلحي داعش شمالي العراق، من إسقاط طائرة بدون طيار "درون" قبل أيام، يُعتقد أن التنظيم قد سيرها لاستكشاف المنطقة.
تغطيات ذات صلة
البنتاغون يدرس ردا عسكريا ضد الحوثي بعد هجوم المدمرة
دراسة أمريكية: هزائم داعش أضعفت الدعاية والقدرة على التجنيد
"الدرونز المفخخة".. سلاح داعش الجديد
السعودية تلجأ للاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها
أردوغان للعبادي: أنت لست بمستواي والزم حدك
وقد انفجرت الطائرة بعد أن نقلتها القوات الكردية إلى أحد مواقعها، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفرادها، الأمر الذي أثار مخاوف من استخدام داعش للمرة الأولى "درونز مفخخة" في المعارك على الأرض.
وحذر قادة عسكريون أميركيون الشهر الماضي من محاولة تنظيم داعش -مرتين على الأقل- شن هجمات ضد القوات العراقية باستخدام طائرات بدون طيار تحمل قنابل.
وأعرب مسؤولون عسكريون أميركيون عن مخاوفهم من أن يستخدم التنظيم هذا السلاح الجديد في استهداف قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق، لا سيما في مدينة الموصل.
وطلبت وزارة الدفاع الأميركية مؤخرا من الكونغرس، مبلغا ماليا إضافيا قدره 20 مليون دولار أميركي، لمواجهة هذه المشكلة، وزودت مجموعات كردية وعراقية ببعض الأجهزة المتطورة لتتبع هذا النوع من الطائرات.
إلا أن محللين عسكريين أميركيين انتقدوا ما سموه "التحرك البطيء" لوزارة الدفاع الأميركية لمواجهة الطائرات بدون طيار التي تحولت إلى أسلحة يستخدمها داعش في معاركه في العراق.
وفي الأشهر الأخيرة، سارعت وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركيتين لاستكمال تقييم سري بشأن استخدام داعش الطائرات بدون طيار كأسلحة.
وكلف وزير الجيش الأميركي إريك فانينغ، مؤخرا، مسؤولا خاصا لبحث هذا التهديد الجديد، ودراسة كيفية وقف الطائرات بدون طيار التي يستخدمها التنظيم المتشدد.
وعلى خلاف الطائرات التي يستخدمها الجيش الأميركي، وهي كبيرة ويسيرها من مدرجات للإقلاع والهبوط، فإن الدرونز التي يستخدمها داعش هي طائرات تجارية صغيرة يمكن شراؤها عبر مواقع التسوق في الإنترنت.