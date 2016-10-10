شهد اليومان الأخيران تبادلا لتلاسن حاد بين مسؤولين بريطانيين وروس على خلفية الدور الروسي في العنف المتصاعد الذي تشهده مدينة حلب شمالي سوريا.
ووصفت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لروسيا بأنها هي التي شنت هجوما على قافلة مساعدات في سوريا بأنها "هستيريا الخوف من روسيا".
انتقادات الوزير البريطاني لروسيا ليست الأولى، فقد اتهم النائب البرلماني البارز أندرو ميتشل روسيا باستهداف المدنيين في سوريا بالطريقة ذاتها التي انتهجها "النازيون" في غيرنيكا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي.
وأضاف ميتشل وهو نائب عن حزب المحافظين الحاكم ووزير التنمية الدولية السابق إن هجوما وقع الشهر الماضي على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة بالقرب من مدينة حلب في شمال سوريا هو "جريمة حرب" ارتكبتها القوات الروسية.
من جانبها، نفت موسكو مسؤوليتها عن استهداف قافلة المساعدات، إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "لم تكن هناك طائرات روسية في منطقة قافلة المساعدات المتجهة إلى حلب. هذه حقيقة."
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1أردوغان للعبادي: أنت لست بمستواي والزم حدك
2السعودية تلجأ للاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها
3السعودية "تقر" بقصف التحالف لمجلس العزاء في صنعاء
4السعودية تمتنع عن إمداد مصر بالنفط
5هكذا دافعت نساء تحرَّش بهنَّ الرئيس "كلينتون" عن ترامب
Français English
الرأي
عبد الرزاق قسوم
عاشوراء بين تزكية الأعمال وزكاة الأموال
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
سليم قلالة
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
صالح عوض
ثقافة الحياة وثقافة الموت
جمال لعلامي
أمورنا واضحة!
صالح عوض
سـَـنـُـفهم الصخر..
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
رشيد ولد بوسيافة
عبدة الشّيطان في الجزائر!
الفيديو
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
شاهد آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو في الولايات المتحدة
راييفاتش: لم نقدم المطلوب وسنعمل على تصحيح الأخطاء
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
الرئيس اليمني السابق يدعو إلى القتال مع السعودية لأخذ الثأر
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
تلاسن "حاد" بريطاني روسي بسبب سوريا
وكالات
شهد اليومان الأخيران تبادلا لتلاسن حاد بين مسؤولين بريطانيين وروس على خلفية الدور الروسي في العنف المتصاعد الذي تشهده مدينة حلب شمالي سوريا.
تغطيات ذات صلة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
تلاسن "حاد" بريطاني روسي بسبب سوريا
البنتاغون يدرس ردا عسكريا ضد الحوثي بعد هجوم المدمرة
دراسة أمريكية: هزائم داعش أضعفت الدعاية والقدرة على التجنيد
"الدرونز المفخخة".. سلاح داعش الجديد
ووصفت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لروسيا بأنها هي التي شنت هجوما على قافلة مساعدات في سوريا بأنها "هستيريا الخوف من روسيا".
انتقادات الوزير البريطاني لروسيا ليست الأولى، فقد اتهم النائب البرلماني البارز أندرو ميتشل روسيا باستهداف المدنيين في سوريا بالطريقة ذاتها التي انتهجها "النازيون" في غيرنيكا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي.
وأضاف ميتشل وهو نائب عن حزب المحافظين الحاكم ووزير التنمية الدولية السابق إن هجوما وقع الشهر الماضي على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة بالقرب من مدينة حلب في شمال سوريا هو "جريمة حرب" ارتكبتها القوات الروسية.
من جانبها، نفت موسكو مسؤوليتها عن استهداف قافلة المساعدات، إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "لم تكن هناك طائرات روسية في منطقة قافلة المساعدات المتجهة إلى حلب. هذه حقيقة."