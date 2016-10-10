حجز سلاح ناري وبطاقة تعريف مغربية في العملية سقوط هاتف نقّال من مهرب يؤدي لضبط طن من المخدرات بتلمسان

تعود "الشروق" إلى واحدة من أكبر عمليات حجز المخدرات المغربية، من نوع الكيف المعالج بالشريط الحدودي، خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، العملية التي أدّت إلى حجز 10 قناطير من الكيف المعالج، بداية من تاريخ 09 أكتوبر الجاري، أين كانت الفرقة الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بصدد نصب حاجز أمني بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة صبرة على مستوى الطريق الرابط بين قريتي سلاّم وبن كرامة، ببلدية باب العسة الحدودية، أين لفت انتباه عناصر الأمن سيارة من نوع رونو 25 في حدود الساعة الواحدة و20 دقيقة صباحا.

وبعد أن أعطته المصالح الأمنية إشارة التوقف خفّض سائق السيارة من سرعته لتمويه مصالح الأمن قبل أن يباغتهم وينطلق بسرعة جنونية، لكن الانتشار المحكم لمصالح الأمن مكّن أحد عناصرها من استعمال المشط الكاسح، الذي تسبب بإعطاب عجلة للمركبة، وهو ما اضطر سائقها إلى التوقف على بعد حوالي 200 متر، مترجلا منها و فارّا تحت جنح الظلام وسط مطاردة المصالح الأمنية بين الأحراش، ورغم نجاح المهرب في الإفلات من قبضة المصالح الأمنية، إلاّ أنه ارتكب خطأ قاتلا بعد أن سقط منه هاتفه النقال خلال هروبه، حيث عثرت عليه مصالح الأمن خلال عملية التمشيط، كما حجزت بالمركبة 239 كلغ من المخدرات، إضافة إلى قارورات خمر كان المهرب قد احتساها قبل انطلاقه وحبل كانت العصابة ستسعين به في الحالات الطارئة مثل العطب الميكانيكي، وهو ما يكشف تخطيطهم وعدم تركهم أي مجال للصدفة.

تحقيقات مصالح الأمن مكّنتها من الوصول إلى أحد أفراد العصابة وهو شاب يبلغ من العمر 22 سنة، قامت المصالح الأمنية بعد الحصول على إذن بالتفتيش بمداهمة منزله، لكن المتهم وفور تنقل مصالح الأمن إلى منزله لاذ بالفرار عبر النافذة، لتتم مطاردته وتوقيفه، وأسفرت عملية التفتيش على حجز سيارة من نوع كادي كانت العصابة تستعملها في فتح الطرق خلال عمليات تهريب المخدرات. إضافة إلى سيارة ثانية من نوع رونو 25.

كما تمّ تفتيش منازل أخرى بباب العسة استرجعت خلالها المصالح الأمنية سيارة من نوع مرسيديس 250، وسيارة أخرى من نوع بوجو 208، وتواصلت التحقيقات الأمنية بالتنسيق مع أمن دائرة مرسى بن مهيدي بمداهمة مرآب بالبلدية الساحلية، حجزت به كمية أكبر من المخدرات بوزن إجمالي قدر بـ783 كلغ. كما تمّ حجز بذور مجهولة، رجّح المحققون في القضية أنها قد تكون بذور قنب هندي، ومن بين المحجوزات كذلك تمّ استرجاع بندقية صيد تقليدية الصنع وبطاقة تعريف مغربية ومركبتين من نوع رونو 21 ورونو 25 إحداهما بدون وثائق. وتبقى التحقيقات متواصلة في القضية .