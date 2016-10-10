استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

شيع الفلسطينيون، فجر الأربعاء، جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها حي سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إنها أُبلغت "باستشهاد مواطن بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في سلوان بالقدس المحتلة".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الشهيد شاب في العشرين من عمره يدعى علي الشيوخي.

وبث مركز وادي حلوة للمعلومات الموجود في مدينة القدس شريط فيديو يظهر فيه العشرات وهم يحملون جثمان الشاب ويهتفون "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

واندلعت مواجهات عنيفة في مناطق مختلفة من القدس ومحيطها ليلة أمس (الثلاثاء)، أدت إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين في الرام وآخر في منطقة سلوان. وكانت مواجهات مماثلة اندلعت في العيسوية والبلدة القديمة في مدينة القدس.

ولم يصدر بيان بعد عن جيش الاحتلال تعقيباً على استشهاد الشاب الفلسطيني.

واشتكى الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له من قيام قوات الاحتلال بعرقلة عمله في الوصول إلى المصابين خلال المواجهات التي شهدها سلوان.

وقال في بيان: "طواقمنا الموجودة في سلوان تتعرض للتفتيش والمضايقات المستمرة من قبل قوات الاحتلال. إحدى سيارات الإسعاف الموجودة هناك فتشت ثماني مرات من قبل قوات مختلفة من الاحتلال".

ومنذ بدء الهبة الجماهيرية الفلسطينية في الأول من أكتوبر في عام 2015، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أعمال عنف أسفرت عن استشهاد 236 فلسطيني على الأقل، في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضاً 37 إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وإريتري وسوداني وأردني.

وتقول شرطة الاحتلال، إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على إسرائيليين. ويشكك الفلسطينيون في هذه المعلومات ويتهمون قوات الاحتلال عادة، بإعدام الشبان ميدانياً بدم بارد بزعم "تنفيذ عمليات طعن".