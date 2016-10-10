شيع الفلسطينيون، فجر الأربعاء، جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها حي سلوان في مدينة القدس المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إنها أُبلغت "باستشهاد مواطن بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في سلوان بالقدس المحتلة".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الشهيد شاب في العشرين من عمره يدعى علي الشيوخي.
وبث مركز وادي حلوة للمعلومات الموجود في مدينة القدس شريط فيديو يظهر فيه العشرات وهم يحملون جثمان الشاب ويهتفون "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".
واندلعت مواجهات عنيفة في مناطق مختلفة من القدس ومحيطها ليلة أمس (الثلاثاء)، أدت إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين في الرام وآخر في منطقة سلوان. وكانت مواجهات مماثلة اندلعت في العيسوية والبلدة القديمة في مدينة القدس.
ولم يصدر بيان بعد عن جيش الاحتلال تعقيباً على استشهاد الشاب الفلسطيني.
واشتكى الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له من قيام قوات الاحتلال بعرقلة عمله في الوصول إلى المصابين خلال المواجهات التي شهدها سلوان.
وقال في بيان: "طواقمنا الموجودة في سلوان تتعرض للتفتيش والمضايقات المستمرة من قبل قوات الاحتلال. إحدى سيارات الإسعاف الموجودة هناك فتشت ثماني مرات من قبل قوات مختلفة من الاحتلال".
ومنذ بدء الهبة الجماهيرية الفلسطينية في الأول من أكتوبر في عام 2015، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أعمال عنف أسفرت عن استشهاد 236 فلسطيني على الأقل، في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضاً 37 إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وإريتري وسوداني وأردني.
وتقول شرطة الاحتلال، إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على إسرائيليين. ويشكك الفلسطينيون في هذه المعلومات ويتهمون قوات الاحتلال عادة، بإعدام الشبان ميدانياً بدم بارد بزعم "تنفيذ عمليات طعن".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1أردوغان للعبادي: أنت لست بمستواي والزم حدك
2السعودية تلجأ للاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها
3السعودية "تقر" بقصف التحالف لمجلس العزاء في صنعاء
4السعودية تمتنع عن إمداد مصر بالنفط
5لماذا تتخوفون من الإستفتاء إذا كان الصحراويون بالأراضي المحتلة يعيشون في نعيم؟
Français English
الرأي
سلطان بركاني
المرجعية الغائبة والطّائفة الواثبة
عبد الرزاق قسوم
عاشوراء بين تزكية الأعمال وزكاة الأموال
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
سليم قلالة
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
صالح عوض
ثقافة الحياة وثقافة الموت
جمال لعلامي
أمورنا واضحة!
صالح عوض
سـَـنـُـفهم الصخر..
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
الفيديو
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
شاهد آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو في الولايات المتحدة
راييفاتش: لم نقدم المطلوب وسنعمل على تصحيح الأخطاء
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
الرئيس اليمني السابق يدعو إلى القتال مع السعودية لأخذ الثأر
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
الشروق أونلاين - وكالات
شيع الفلسطينيون، فجر الأربعاء، جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها حي سلوان في مدينة القدس المحتلة.
تغطيات ذات صلة
الجيش التركي: "داعش" يبدي مقاومة صلبة في سوريا
حزب الله: المنطقة في توتر متصاعد والصراع السوري سيستمر
محاميا صلاح عبد السلام يتخليان عن الدفاع عنه
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
تلاسن "حاد" بريطاني روسي بسبب سوريا
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إنها أُبلغت "باستشهاد مواطن بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في سلوان بالقدس المحتلة".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الشهيد شاب في العشرين من عمره يدعى علي الشيوخي.
وبث مركز وادي حلوة للمعلومات الموجود في مدينة القدس شريط فيديو يظهر فيه العشرات وهم يحملون جثمان الشاب ويهتفون "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".
واندلعت مواجهات عنيفة في مناطق مختلفة من القدس ومحيطها ليلة أمس (الثلاثاء)، أدت إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين في الرام وآخر في منطقة سلوان. وكانت مواجهات مماثلة اندلعت في العيسوية والبلدة القديمة في مدينة القدس.
ولم يصدر بيان بعد عن جيش الاحتلال تعقيباً على استشهاد الشاب الفلسطيني.
واشتكى الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له من قيام قوات الاحتلال بعرقلة عمله في الوصول إلى المصابين خلال المواجهات التي شهدها سلوان.
وقال في بيان: "طواقمنا الموجودة في سلوان تتعرض للتفتيش والمضايقات المستمرة من قبل قوات الاحتلال. إحدى سيارات الإسعاف الموجودة هناك فتشت ثماني مرات من قبل قوات مختلفة من الاحتلال".
ومنذ بدء الهبة الجماهيرية الفلسطينية في الأول من أكتوبر في عام 2015، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أعمال عنف أسفرت عن استشهاد 236 فلسطيني على الأقل، في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضاً 37 إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وإريتري وسوداني وأردني.
وتقول شرطة الاحتلال، إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على إسرائيليين. ويشكك الفلسطينيون في هذه المعلومات ويتهمون قوات الاحتلال عادة، بإعدام الشبان ميدانياً بدم بارد بزعم "تنفيذ عمليات طعن".