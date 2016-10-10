أعلنت شركة أبل الأمريكية، الأربعاء، أنها ستبني مركزا للأبحاث والتطوير بمدينة شنتشن الصينية، إذ تتطلع الشركة لدفع النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل منافسة متنامية.
وتأتي خطوة بناء المركز في شنتشن عقب خطة مماثلة لبناء مركز في بكين. وفيما تتطلع أبل للعودة بقوة إلى السوق الصينية بعد نمو الحصة السوقية لشركات مثل هواوي تكنولوجيز وفيفو على حساب الحصة السوقية لأبل وهاتفها الشهير آيفون.
وذكرت صحيفة "شنتشن إيكونوميك ديلي" أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل أعلن الخطوة أثناء اجتماع مع مسؤولين كبار في المدينة الصينية الجنوبية، حيث يشارك في حدث عن الابتكار في عموم الصين.
وقال جوش روزنستوك المتحدث باسم أبل: "نحن متحمسون لافتتاح مركز جديد للأبحاث والتطوير هنا العام المقبل حتى يمكن لفريق مهندسينا العمل عن كثب أكبر والتعاون مع شركائنا في مجال التصنيع."
ونقلت رويترز عن روزنستوك: "يهدف مركز شنتشن إلى جانب مركز بكين إلى تقوية العلاقات مع الشركاء المحليين والجامعات حتى نعمل على دعم مهارات التطوير في عموم البلاد."
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1نكسة في بيت سامسونغ بسبب غالاكسي "نوت 7"
2"أبل" تبني مركزا للأبحاث في الصين
3"إريس الجزائر" تكشف رسميا عن هاتفها الذكي "+NEXT G"
Français English
الرأي
سلطان بركاني
المرجعية الغائبة والطّائفة الواثبة
عبد الرزاق قسوم
عاشوراء بين تزكية الأعمال وزكاة الأموال
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
سليم قلالة
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
صالح عوض
ثقافة الحياة وثقافة الموت
جمال لعلامي
أمورنا واضحة!
صالح عوض
سـَـنـُـفهم الصخر..
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
الفيديو
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
شاهد آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو في الولايات المتحدة
راييفاتش: لم نقدم المطلوب وسنعمل على تصحيح الأخطاء
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
الرئيس اليمني السابق يدعو إلى القتال مع السعودية لأخذ الثأر
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
"أبل" تبني مركزا للأبحاث في الصين
رويترز
أعلنت شركة أبل الأمريكية، الأربعاء، أنها ستبني مركزا للأبحاث والتطوير بمدينة شنتشن الصينية، إذ تتطلع الشركة لدفع النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل منافسة متنامية.
تغطيات ذات صلة
"إريس الجزائر" تكشف رسميا عن هاتفها الذكي "+NEXT G"
"أبل" تبني مركزا للأبحاث في الصين
"أوريدو" يطلق الجيل الرابع بنفس تسعيرة الجيل الثالث
"هواوي" أفضل العلامات الصينية في السوق العالمية
"أوريدو" توزع جوائز "إنجاز الجزائر" تشجيعا للمواهب وإبداع المقاولاتية
وتأتي خطوة بناء المركز في شنتشن عقب خطة مماثلة لبناء مركز في بكين. وفيما تتطلع أبل للعودة بقوة إلى السوق الصينية بعد نمو الحصة السوقية لشركات مثل هواوي تكنولوجيز وفيفو على حساب الحصة السوقية لأبل وهاتفها الشهير آيفون.
وذكرت صحيفة "شنتشن إيكونوميك ديلي" أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل أعلن الخطوة أثناء اجتماع مع مسؤولين كبار في المدينة الصينية الجنوبية، حيث يشارك في حدث عن الابتكار في عموم الصين.
وقال جوش روزنستوك المتحدث باسم أبل: "نحن متحمسون لافتتاح مركز جديد للأبحاث والتطوير هنا العام المقبل حتى يمكن لفريق مهندسينا العمل عن كثب أكبر والتعاون مع شركائنا في مجال التصنيع."
ونقلت رويترز عن روزنستوك: "يهدف مركز شنتشن إلى جانب مركز بكين إلى تقوية العلاقات مع الشركاء المحليين والجامعات حتى نعمل على دعم مهارات التطوير في عموم البلاد."