"أبل" تبني مركزا للأبحاث في الصين

date 2016/10/12 views 303 comments 0
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icon-writer رويترز

أعلنت شركة أبل الأمريكية، الأربعاء، أنها ستبني مركزا للأبحاث والتطوير بمدينة شنتشن الصينية، إذ تتطلع الشركة لدفع النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل منافسة متنامية.

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وتأتي خطوة بناء المركز في شنتشن عقب خطة مماثلة لبناء مركز في بكين. وفيما تتطلع أبل للعودة بقوة إلى السوق الصينية بعد نمو الحصة السوقية لشركات مثل هواوي تكنولوجيز وفيفو على حساب الحصة السوقية لأبل وهاتفها الشهير آيفون.

وذكرت صحيفة "شنتشن إيكونوميك ديلي" أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل أعلن الخطوة أثناء اجتماع مع مسؤولين كبار في المدينة الصينية الجنوبية، حيث يشارك في حدث عن الابتكار في عموم الصين.

وقال جوش روزنستوك المتحدث باسم أبل: "نحن متحمسون لافتتاح مركز جديد للأبحاث والتطوير هنا العام المقبل حتى يمكن لفريق مهندسينا العمل عن كثب أكبر والتعاون مع شركائنا في مجال التصنيع."

ونقلت رويترز عن روزنستوك: "يهدف مركز شنتشن إلى جانب مركز بكين إلى تقوية العلاقات مع الشركاء المحليين والجامعات حتى نعمل على دعم مهارات التطوير في عموم البلاد."

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