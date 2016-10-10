أعلن محاميا صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس، أنهما يتخليان عن الدفاع عن موكلهما، في حديث، الأربعاء، لشبكة "بي إف إم".
وقال المحامي الفرنسي فرانك بيرتون إلى جانب زميله البلجيكي سفين ماري: "قررنا كلانا التخلي عن الدفاع" عن عبد السلام، مضيفاً "إننا على قناعة بأنه لن يتكلم وسيتمسك بحقه في لزوم الصمت".
وتابع بيرتون: "ماذا يمكننا أن نفعل، في الموقف الذي نحن فيه؟ قلنا ذلك منذ البداية، حذرنا من أنه إذا لزم موكلنا الصمت، فسنتخلى عن الدفاع عنه".
من جهته، قال سفين ماري: "حين نشعر وكأننا هنا من أجل القيام بزيارات اجتماعية إلى السجن، عندها يتحتم اتخاذ قرار".
ومنذ نقله من بلجيكا حيث تم اعتقاله إلى فرنسا في 27 أفريل، يلزم الناجي الوحيد من بين منفذي الهجمات التي أوقعت 130 قتيلاً في باريس وسان دوني، الصمت.
وكان بيرتون برر في وقت سابق صمت موكله بخضوعه للمراقبة المتواصلة عبر الفيديو في سجنه الانفرادي في فلوري-ميروجي.
وحتى لا يقوم بأي محاولة للهرب أو الانتحار، تتم مراقبة عبد السلام بكاميرتين في زنزانته، وبكاميرات أخرى في قاعة رياضة وخلال نزهاته.
وفي أواخر جويلية، اعتبر مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية، إن هذا الإجراء ليس مبالغاً فيه، نظراً إلى "الطابع الاستثنائي للأعمال الإرهابية" التي يلاحق بسببها.
كذلك يرفض عبد السلام الرد على أسئلة القاضي المتخصص في مكافحة الإرهاب المكلف التحقيق في هجمات باريس وسان دوني بالضاحية الباريسية، ممارساً حقه في لزوم الصمت أثناء استجوابه.
ولا يزال الغموض يلف بعض نواحي دوره في اعتداءات 13 نوفمبر 2015.
ففي مساء ذلك اليوم نقل عبد السلام بالسيارة ثلاثة انتحاريين إلى "ستاد دو فرانس"(ملعب فرنسا) حيث فجروا أنفسهم، ثم تسكع ليلاً على ما يبدو حتى التقى باثنين من أصدقائه قدما من بروكسل لنقله سراً إلى بلجيكا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1أردوغان للعبادي: أنت لست بمستواي والزم حدك
2السعودية تلجأ للاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها
3السعودية "تقر" بقصف التحالف لمجلس العزاء في صنعاء
4السعودية تمتنع عن إمداد مصر بالنفط
5لماذا تتخوفون من الإستفتاء إذا كان الصحراويون بالأراضي المحتلة يعيشون في نعيم؟
Français English
الرأي
سلطان بركاني
المرجعية الغائبة والطّائفة الواثبة
عبد الرزاق قسوم
عاشوراء بين تزكية الأعمال وزكاة الأموال
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
سليم قلالة
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
صالح عوض
ثقافة الحياة وثقافة الموت
جمال لعلامي
أمورنا واضحة!
صالح عوض
سـَـنـُـفهم الصخر..
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
الفيديو
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
شاهد آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو في الولايات المتحدة
راييفاتش: لم نقدم المطلوب وسنعمل على تصحيح الأخطاء
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
الرئيس اليمني السابق يدعو إلى القتال مع السعودية لأخذ الثأر
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
محاميا صلاح عبد السلام يتخليان عن الدفاع عنه
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن محاميا صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس، أنهما يتخليان عن الدفاع عن موكلهما، في حديث، الأربعاء، لشبكة "بي إف إم".
تغطيات ذات صلة
الجيش التركي: "داعش" يبدي مقاومة صلبة في سوريا
حزب الله: المنطقة في توتر متصاعد والصراع السوري سيستمر
محاميا صلاح عبد السلام يتخليان عن الدفاع عنه
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
تلاسن "حاد" بريطاني روسي بسبب سوريا
وقال المحامي الفرنسي فرانك بيرتون إلى جانب زميله البلجيكي سفين ماري: "قررنا كلانا التخلي عن الدفاع" عن عبد السلام، مضيفاً "إننا على قناعة بأنه لن يتكلم وسيتمسك بحقه في لزوم الصمت".
وتابع بيرتون: "ماذا يمكننا أن نفعل، في الموقف الذي نحن فيه؟ قلنا ذلك منذ البداية، حذرنا من أنه إذا لزم موكلنا الصمت، فسنتخلى عن الدفاع عنه".
من جهته، قال سفين ماري: "حين نشعر وكأننا هنا من أجل القيام بزيارات اجتماعية إلى السجن، عندها يتحتم اتخاذ قرار".
ومنذ نقله من بلجيكا حيث تم اعتقاله إلى فرنسا في 27 أفريل، يلزم الناجي الوحيد من بين منفذي الهجمات التي أوقعت 130 قتيلاً في باريس وسان دوني، الصمت.
وكان بيرتون برر في وقت سابق صمت موكله بخضوعه للمراقبة المتواصلة عبر الفيديو في سجنه الانفرادي في فلوري-ميروجي.
وحتى لا يقوم بأي محاولة للهرب أو الانتحار، تتم مراقبة عبد السلام بكاميرتين في زنزانته، وبكاميرات أخرى في قاعة رياضة وخلال نزهاته.
وفي أواخر جويلية، اعتبر مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية، إن هذا الإجراء ليس مبالغاً فيه، نظراً إلى "الطابع الاستثنائي للأعمال الإرهابية" التي يلاحق بسببها.
كذلك يرفض عبد السلام الرد على أسئلة القاضي المتخصص في مكافحة الإرهاب المكلف التحقيق في هجمات باريس وسان دوني بالضاحية الباريسية، ممارساً حقه في لزوم الصمت أثناء استجوابه.
ولا يزال الغموض يلف بعض نواحي دوره في اعتداءات 13 نوفمبر 2015.
ففي مساء ذلك اليوم نقل عبد السلام بالسيارة ثلاثة انتحاريين إلى "ستاد دو فرانس"(ملعب فرنسا) حيث فجروا أنفسهم، ثم تسكع ليلاً على ما يبدو حتى التقى باثنين من أصدقائه قدما من بروكسل لنقله سراً إلى بلجيكا.