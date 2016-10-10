يُناشد السيد مُختاري الجيلالي، القاطن بولاية تيارت، ذوي القلوب الرحيمة مساعدته للتكفل بعلاج ابنه طبيا وماديا.
فالطفل بلال في الـ 10 من عمره، ويدرس في الرابعة ابتدائي، وهو لا يستطيع الوقوف وحتى اللعب مثل أقرانه، منذ عامه الأول، ولم يتمكن والده إلى اليوم من معرفة سبب مرضه، رغم زيارته الكثير من المستشفيات والأطباء الخواص، آخرهم مستشفى نفيسة حمود ـ بارني ـ بالعاصمة، وكل ما يعرفه الوالد أن ابنه يعاني من خلل في مؤخرة رأسه. ورغم مرض بلال فهو مجتهد في دراسته، وأمنيته إكمال تعليمه وهو بصحة جيدة.
ويتمنى الجيلالي الحصول على أي معلومات طبية تساعده في فهم مرض ابنه وكيفية ومكان علاجه، كما يرجو المساعدة المادية من المحسنين، للتكفل بحاجيات الطفل، خاصة أنه لا يملك عملا قارّا، وكثيرا ما يشتغل "عاملا يوميا" بالجزائر العاصمة أين يبيت بالمساجد.
وللمساعدة الاتصال على الرقم: 0790461788 وأجر الجميع على الله.
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بلال لا يمشي مثل أقرانه وهو في حاجة إلى مساعدة طبية ومادية
نادية. س
يُناشد السيد مُختاري الجيلالي، القاطن بولاية تيارت، ذوي القلوب الرحيمة مساعدته للتكفل بعلاج ابنه طبيا وماديا.
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فالطفل بلال في الـ 10 من عمره، ويدرس في الرابعة ابتدائي، وهو لا يستطيع الوقوف وحتى اللعب مثل أقرانه، منذ عامه الأول، ولم يتمكن والده إلى اليوم من معرفة سبب مرضه، رغم زيارته الكثير من المستشفيات والأطباء الخواص، آخرهم مستشفى نفيسة حمود ـ بارني ـ بالعاصمة، وكل ما يعرفه الوالد أن ابنه يعاني من خلل في مؤخرة رأسه. ورغم مرض بلال فهو مجتهد في دراسته، وأمنيته إكمال تعليمه وهو بصحة جيدة.
ويتمنى الجيلالي الحصول على أي معلومات طبية تساعده في فهم مرض ابنه وكيفية ومكان علاجه، كما يرجو المساعدة المادية من المحسنين، للتكفل بحاجيات الطفل، خاصة أنه لا يملك عملا قارّا، وكثيرا ما يشتغل "عاملا يوميا" بالجزائر العاصمة أين يبيت بالمساجد.
وللمساعدة الاتصال على الرقم: 0790461788 وأجر الجميع على الله.