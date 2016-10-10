أعربت مجموعة موسعة من الشباب المالي، الثلاثاء، عن دعمها لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، ووجهت دعوة للأطراف الموقعة، إلى العمل على تجسيد الوثيقة من أجل المساهمة في بناء "أمة موحدة و قوية و مزدهرة".
ويهدف اللقاء المتضمن في بيان نشر عقب لقاء بين شباب الأحزاب السياسية سواء من الأغلبية أو المعارضة والجمعيات والمنظمات الشبانية، جرى السبت الماضي تحت إشراف مؤسسة "بلانزان"، إلى "إعداد وثيقة تحليل استراتيجي للاتفاق و إنشاء جهازإعلامي حول مسار السلام".
وتضمنت الوثيقة "عديد الاقتراحات والطلبات موجهة للطبقة السياسية وكذا المجتمع المدني، سيما المنظمات النسوية و الشبانية و وسائل الإعلام و اجهزة الاتصال التقليدية و السلطات التقليدية و الدينية من لأجل تقديم مساهمتهم لتحقيق أهداف الاتفاق" لبعث مسار السلام.
وطلب الشباب في هذا البيان "بتفعيل اتفاقات وآليات التعاون في مجال الدفاعو الأمن من أجل دعم القوات المسلحة والأمنية المالية وتبني روح وطنية، وتوفيرالشروط لعودة الثقة بين الأحزاب من جهة وبين الجماعات المسلحة من جهة أخرى".
أما بخصوص تحدي احترام الالتزامات و استعادة السيادة الفعلية على كامل التراب الوطني، دعا الشباب إلى "تحديد و تطبيق عقوبات من اجل السماح بوقف المواجهات من خلال تقديم حلول جمهورية للنزاعات" مع جعل "مسالة الشمال مسالة وطنية في الحوارالسياسي الشامل من اجل ضمان وطنية" الاتفاق و تسهيل تطبيقه.
كما طلب أعضاء المجموعة من الحكومة المالية "إستكمال المصادقة على التدابيرالدستورية والتشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاق والتعجيل بتنظيم ندوة الوفاق الوطني وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمنية، مع ضمان إعادة نشرها على مجمل التراب الوطني المالي بقيادة الآلية العملياتية للتنسيق بدعم منالبعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)" مؤكدين على أهمية دمج الشباب في الهيئات والمنظمات واللجان المكلفة بتطبيق الاتفاق.
كما طلبوا من الأرضية و تنسيقية حركات الأزواد "وضع إطار للحوار داعين الأطراف الموقعة إلى التحلي بحسن النية وإنهاء المواجهات ووضع السلاح، وكذا تجنب أي شراكة مع الجماعات الإرهابية وهو الأمر الذي سيسمح بتحرير كيدال وعودة الإدارة وقوات الدفاع والأمن الوطني".
على الصعيد الدولي، دعا أعضاء المجموعة المجتمع الدولي ضامن تطبيق الاتفاق إلى التزام الحياد و معاقبة جميع الخروقات و تقديم الدعم اللوجستيكي والمالي اللازمين لتطبيق الاتفاق.
وفي الأخير، دعت المجموعة الشباب المالي الى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في مسار التطبيق و يحترم التزاماته وذلك عن طريق تنظيم فضاءات للحوار والتشاوربهدف إعادة الثقة بين السكان وقوات الدفاع والأمن وكذا القيام بتبادلات دورية مع شباب جميع المناطق بمالي وكذا البلدان المجاورة في إطار مراقبة جماعية للمساس بالأمن الوطني.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1الشرطة الفرنسية تعتقل نكّاز بسبب: النقاب.. سلال.. سعيداني وبوشوارب
2رفع الحجم الساعي لتلاميذ الإبتدائي
3غلام الله يُدافع عن بن غبريط
4الجيش يستلم 327 سيارة مرسيديس "بنز" متعددة الخدمات
5قروض من دون فائدة لمنتسبي الشرطة لدفع الشطر الثاني من سكناتهم
Français English
الرأي
سلطان بركاني
المرجعية الغائبة والطّائفة الواثبة
عبد الرزاق قسوم
عاشوراء بين تزكية الأعمال وزكاة الأموال
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
سليم قلالة
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
صالح عوض
ثقافة الحياة وثقافة الموت
جمال لعلامي
أمورنا واضحة!
صالح عوض
سـَـنـُـفهم الصخر..
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
الفيديو
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
شاهد آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو في الولايات المتحدة
راييفاتش: لم نقدم المطلوب وسنعمل على تصحيح الأخطاء
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
الرئيس اليمني السابق يدعو إلى القتال مع السعودية لأخذ الثأر
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
"مجموعة شباب مالي" تدعو إلى التمسّك بـ"اتفاق الجزائر"
واج
أعربت مجموعة موسعة من الشباب المالي، الثلاثاء، عن دعمها لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، ووجهت دعوة للأطراف الموقعة، إلى العمل على تجسيد الوثيقة من أجل المساهمة في بناء "أمة موحدة و قوية و مزدهرة".
تغطيات ذات صلة
"مجموعة شباب مالي" تدعو إلى التمسّك بـ"اتفاق الجزائر"
غلام الله يُدافع عن بن غبريط
معركة صلاحيات خلف الجدران في علاقة الحكومة بالبرلمان
الجيش يستلم 327 سيارة مرسيديس "بنز" متعددة الخدمات
هلاك 41 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع
ويهدف اللقاء المتضمن في بيان نشر عقب لقاء بين شباب الأحزاب السياسية سواء من الأغلبية أو المعارضة والجمعيات والمنظمات الشبانية، جرى السبت الماضي تحت إشراف مؤسسة "بلانزان"، إلى "إعداد وثيقة تحليل استراتيجي للاتفاق و إنشاء جهازإعلامي حول مسار السلام".
وتضمنت الوثيقة "عديد الاقتراحات والطلبات موجهة للطبقة السياسية وكذا المجتمع المدني، سيما المنظمات النسوية و الشبانية و وسائل الإعلام و اجهزة الاتصال التقليدية و السلطات التقليدية و الدينية من لأجل تقديم مساهمتهم لتحقيق أهداف الاتفاق" لبعث مسار السلام.
وطلب الشباب في هذا البيان "بتفعيل اتفاقات وآليات التعاون في مجال الدفاعو الأمن من أجل دعم القوات المسلحة والأمنية المالية وتبني روح وطنية، وتوفيرالشروط لعودة الثقة بين الأحزاب من جهة وبين الجماعات المسلحة من جهة أخرى".
أما بخصوص تحدي احترام الالتزامات و استعادة السيادة الفعلية على كامل التراب الوطني، دعا الشباب إلى "تحديد و تطبيق عقوبات من اجل السماح بوقف المواجهات من خلال تقديم حلول جمهورية للنزاعات" مع جعل "مسالة الشمال مسالة وطنية في الحوارالسياسي الشامل من اجل ضمان وطنية" الاتفاق و تسهيل تطبيقه.
كما طلب أعضاء المجموعة من الحكومة المالية "إستكمال المصادقة على التدابيرالدستورية والتشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاق والتعجيل بتنظيم ندوة الوفاق الوطني وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمنية، مع ضمان إعادة نشرها على مجمل التراب الوطني المالي بقيادة الآلية العملياتية للتنسيق بدعم منالبعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)" مؤكدين على أهمية دمج الشباب في الهيئات والمنظمات واللجان المكلفة بتطبيق الاتفاق.
كما طلبوا من الأرضية و تنسيقية حركات الأزواد "وضع إطار للحوار داعين الأطراف الموقعة إلى التحلي بحسن النية وإنهاء المواجهات ووضع السلاح، وكذا تجنب أي شراكة مع الجماعات الإرهابية وهو الأمر الذي سيسمح بتحرير كيدال وعودة الإدارة وقوات الدفاع والأمن الوطني".
على الصعيد الدولي، دعا أعضاء المجموعة المجتمع الدولي ضامن تطبيق الاتفاق إلى التزام الحياد و معاقبة جميع الخروقات و تقديم الدعم اللوجستيكي والمالي اللازمين لتطبيق الاتفاق.
وفي الأخير، دعت المجموعة الشباب المالي الى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في مسار التطبيق و يحترم التزاماته وذلك عن طريق تنظيم فضاءات للحوار والتشاوربهدف إعادة الثقة بين السكان وقوات الدفاع والأمن وكذا القيام بتبادلات دورية مع شباب جميع المناطق بمالي وكذا البلدان المجاورة في إطار مراقبة جماعية للمساس بالأمن الوطني.