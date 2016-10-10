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حزب الله: المنطقة في توتر متصاعد والصراع السوري سيستمر
قال الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله، مساء الثلاثاء، إن المنطقة في مرحلة توتر متصاعد وإنه لا يبدو أن هناك أفقاً لحل سياسي للحرب في سوريا.
وقال نصر الله في ظهور نادر أمام آلاف من أنصاره في بيروت: "مشهد المنطقة حالياً هو مشهد توتر وتصعيد ولا يبدو أن هناك مسارات للتفاوض أو الحلول".
وقال نصر الله - الذي تحارب حركته المدعومة من إيران إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد - متحدثاً عن سوريا، إن الساحة مفتوحة لمزيد من التوتر والتصعيد والمواجهة.
لكن نصر الله استغل جزءاً كبيراً من خطابه الذي استمر أكثر من ساعة بمناسبة يوم عاشوراء في مهاجمة السعودية لأسباب كثيرة على رأسها الحملة العسكرية للرياض في اليمن.
وقال إن القيادة السعودية تدفع المملكة نحو "الهاوية". واتهم الرياض بأنها مسؤولة عن الضربة الجوية على دار عزاء في العاصمة صنعاء، يوم السبت، أدت لمقتل عشرات الأشخاص.
ودعت السعودية - التي تدعم مقاتلي معارضة سوريين - دولاً عربية أخرى في وقت سابق من هذا العام لتصنيف حزب الله بأنه منظمة إرهابية، في إطار مساعي الرياض لاحتواء نفوذ إيران وتقليص قدرتها على دعم الأسد.
وينفي حزب الله ضلوعه في الإرهاب واتهم نصر الله السعودية بدعم الإرهاب في كلمته، يوم الثلاثاء.
ولوح الآلاف من أنصار حزب الله الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء اللون بمناسبة يوم عاشوراء بقبضات أيديهم في الهواء وهم يهتفون "الموت لآل سعود".
عاشق أرض المليون ونصف المليون شهيد - أرض المليون ونصف المليون شهيد2016/10/12 على 11:041
بشار الأسد, إيران و روسيا يريدون إبادة الشعب السوري لماذا؟