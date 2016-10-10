الجيش التركي: "داعش" يبدي مقاومة صلبة في سوريا

قال الجيش التركي، الأربعاء، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سوريا يبدون "مقاومة صلبة" لهجمات مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا، بعد ما يقرب من شهرين على شن الجيش حملة لإبعادهم عن الحدود.

وتتقدم قوات المعارضة بدعم من دبابات وطائرات تركية نحو معقل تنظيم "داعش" في دابق. وقال الجيش في بيان، إن الاشتباكات والغارات الجوية على مدار 24 ساعة أسفرت عن مقتل 47 متشدداً.

وأضاف البيان: "بسبب المقاومة الصلبة لجماعة داعش الإرهابية لم نتمكن من إحراز تقدم في هجوم تم شنه للسيطرة على أربع مناطق" شرقي بلدة أعزاز.

ويمر اليوم (الأربعاء)، 50 يوماً على بدء عملية "درع الفرات" التركية في سوريا ضد المتشددين على الحدود التركية. وقال الجيش، إن المعارضة المدعومة من تركيا سيطرت على نحو 1100 كيلومتر مربع كانت تحت قبضة تنظيم "داعش" منذ بدء العملية.

وقال الجيش في تقريره اليومي، إن نحو 19 مسلحاً من "داعش" جرى "تحييدهم"، في حين سقط ثمانية قتلى من صفوف المعارضة المدعومة من تركيا.

وبينما أصيب 22 من مقاتلي المعارضة لم تتعرض القوات التركية لأي خسائر بشرية.

وقال الجيش، إن الطائرات التركية دمرت خمسة مبان كان يستخدمها مقاتلو التنظيم المتشدد بينما "حيدت" طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 28 متشدداً ودمرت ثلاثة مبان.

كما استهدفت العملية فصيلاً مسلحاً كردياً ترى تركيا أن وجوده على طول الحدود التركية يمثل تهديداً لها.