أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أسقطت الليلة الماضية صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.
وتطلق قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران صواريخ أو قذائف مورتر بشكل شبه يومي على مناطق حدودية في جنوب السعودية. كما ينفذون هجمات عبر الحدود.
وقال الحوثيون على موقع تويتر، إن صاروخهم كان يستهدف معسكر الملك فيصل الذي يقع على بعد نحو 40 كيلومتراً شمالي الحدود اليمنية.
وأضاف البيان، إن القوات دمرت الصاروخ قبل أن يتسبب في أي أضرار. ويقاتل التحالف الحوثيين منذ مارس 2015 سعياً لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وأشار إلى أن القوات السعودية ردت على الهجوم الصاروخي باستهداف موقع إطلاقه.
ويأتي الهجوم الصاروخي بعد أيام من ضربة جوية بقيادة السعودية فيما يبدو أسفرت عن مقتل 140 من المعزين في جنازة بصنعاء كان يحضرها زعماء قبليون من ذوي النفوذ.
وقال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، إنهم يرون مؤشرات قوية على أن الحوثيين مسؤولون عن هجوم وقع، يوم الأحد، على مدمرة بحرية أمريكية قبالة ساحل اليمن.
ونفى الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخاً على المدمرة ميسون التي تحمل صواريخ موجهة والسفينة بونس وهي سفينة نقل برمائية.
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القوات السعودية تسقط صاروخاً أطلقه الحوثيون
رويترز - الشروق أونلاين
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أسقطت الليلة الماضية صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.
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وتطلق قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران صواريخ أو قذائف مورتر بشكل شبه يومي على مناطق حدودية في جنوب السعودية. كما ينفذون هجمات عبر الحدود.
وقال الحوثيون على موقع تويتر، إن صاروخهم كان يستهدف معسكر الملك فيصل الذي يقع على بعد نحو 40 كيلومتراً شمالي الحدود اليمنية.
وأضاف البيان، إن القوات دمرت الصاروخ قبل أن يتسبب في أي أضرار. ويقاتل التحالف الحوثيين منذ مارس 2015 سعياً لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وأشار إلى أن القوات السعودية ردت على الهجوم الصاروخي باستهداف موقع إطلاقه.
ويأتي الهجوم الصاروخي بعد أيام من ضربة جوية بقيادة السعودية فيما يبدو أسفرت عن مقتل 140 من المعزين في جنازة بصنعاء كان يحضرها زعماء قبليون من ذوي النفوذ.
وقال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، إنهم يرون مؤشرات قوية على أن الحوثيين مسؤولون عن هجوم وقع، يوم الأحد، على مدمرة بحرية أمريكية قبالة ساحل اليمن.
ونفى الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخاً على المدمرة ميسون التي تحمل صواريخ موجهة والسفينة بونس وهي سفينة نقل برمائية.