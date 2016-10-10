توج الطباخ الجزائري مراد بيغورة بالمرتبة الثالثة لـ"مسابقة العالم للبيتزا" -التي نظمت بالعاصمة الإيطالية روما يومي 4 و5 أكتوبر- في فئة "البيتزا فريتا" وفقا للموقع الإلكتروني للمسابقة.
وقدم الطباخ الجزائري بيتزا "فريتا" (نوع من البيتزا ذات أصول نابوليتانية) أعدها بالجمبري والمرق الأحمر والموتزاريلا وقد فازت إيطالية بالمرتبة الأولى فيحين توج فرنسي بالمركز الثاني.
وعرفت هذه المسابقة -التي تعقد دوريا منذ أكثر عقدين- حضور قرابة 150 متسابقامن حوالي 15 بلدا تنافسوا في فئات مختلفة للبيتزا على غرار "المارغاريتا" و"المارينارا" و"الكالزوني".
وشارك الطباخ العاصمي مراد بيغورة (33 سنة) في عدد من مسابقات البيتزا كان آخرها بفرنسا في 2016 كما مارس الطبخ بعدة بلدان على غرار فرنسا وإيطاليا حيث يختص أساسا في البيتزا.
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تتويج جزائري في مسابقة دولية للبيتزا بإيطاليا
واج
توج الطباخ الجزائري مراد بيغورة بالمرتبة الثالثة لـ"مسابقة العالم للبيتزا" -التي نظمت بالعاصمة الإيطالية روما يومي 4 و5 أكتوبر- في فئة "البيتزا فريتا" وفقا للموقع الإلكتروني للمسابقة.
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وقدم الطباخ الجزائري بيتزا "فريتا" (نوع من البيتزا ذات أصول نابوليتانية) أعدها بالجمبري والمرق الأحمر والموتزاريلا وقد فازت إيطالية بالمرتبة الأولى فيحين توج فرنسي بالمركز الثاني.
وعرفت هذه المسابقة -التي تعقد دوريا منذ أكثر عقدين- حضور قرابة 150 متسابقامن حوالي 15 بلدا تنافسوا في فئات مختلفة للبيتزا على غرار "المارغاريتا" و"المارينارا" و"الكالزوني".
وشارك الطباخ العاصمي مراد بيغورة (33 سنة) في عدد من مسابقات البيتزا كان آخرها بفرنسا في 2016 كما مارس الطبخ بعدة بلدان على غرار فرنسا وإيطاليا حيث يختص أساسا في البيتزا.