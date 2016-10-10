اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرنسا، الأربعاء، باستدراج موسكو عمداً لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن سوريا وتساءل إن كانت باريس تنفذ ما تمليه الولايات المتحدة.
وأضاف أن فرنسا طرحت القرار أمام مجلس الأمن الدولي دون التشاور مع موسكو ومع علمها بأن روسيا ستضطر لاستخدام حق النقض لأن القرار ألقى كل اللوم في العنف على دمشق.
وفي كلمة أمام منتدى اقتصادي في موسكو قال بوتين، إنه يقدر علاقاته مع فرنسا، لكنه تساءل إن كان من اللائق لقوة كبرى مثل فرنسا أن تنفذ ما تمليه الإدارة الأمريكية بشأن سوريا.
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بوتين: فرنسا خدعتنا بشأن قرار سوريا
رويترز - الشروق أونلاين
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرنسا، الأربعاء، باستدراج موسكو عمداً لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن سوريا وتساءل إن كانت باريس تنفذ ما تمليه الولايات المتحدة.
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وأضاف أن فرنسا طرحت القرار أمام مجلس الأمن الدولي دون التشاور مع موسكو ومع علمها بأن روسيا ستضطر لاستخدام حق النقض لأن القرار ألقى كل اللوم في العنف على دمشق.
وفي كلمة أمام منتدى اقتصادي في موسكو قال بوتين، إنه يقدر علاقاته مع فرنسا، لكنه تساءل إن كان من اللائق لقوة كبرى مثل فرنسا أن تنفذ ما تمليه الإدارة الأمريكية بشأن سوريا.