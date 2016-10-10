سيعرف الطقس، بداية من الخميس، تغيرا جذريا بقدوم اضطراب جوي كلاسيكي هو الأول من نوعه منذ بداية الخريف مصحوبا بأجواء مغشاة تتخللها أمطار محلية تكون معتبرة خلال ظهيرة ومساء الخميس تشمل المناطق الساحلية الغربية والداخلية قد تمتد إلى شمال بشار على أن ينتقل الاضطراب إلى المناطق الوسطى ثم الشرقية، حيث تقل حدة نشاطه ويكون متبوعا بانخفاض محسوس في درجات الحرارة تصل إلى ما دون 19 درجة مئوية في الصبيحة بالسواحل ومن 8 إلى 14 درجة في الفترة الليلية.
وتشير آخر النماذج الرقمية حسب قراءات المختصين في الطقس، إلى أنه وبعد أجواء حارة نوعا ما الأؤبعاء، أين فاقت درجات الحرارة معدلها الفصلي بالسواحل بفعل التيارات الجنوبية الغربية، ستعود مجددا الأجواء الماطرة تحت وقع الرعود بفعل اضطراب جوي كلاسيكي الأول من نوعه منذ بداية الخريف قادما من المحيط الأطلسي.
حيث سنشهد صبيحة الخميس أجواء مغشاة مصحوبة بتطاير الرمال على مستوى الطبقة العليا للغلاف الجوي إذ ستعم أجواء ملبدة مصحوبة بأمطار محلية تكون معتبرة خلال الظهيرة انطلاقا من الجهة الغربية وصولا إلى المناطق الوسطى ثم الشرقية في حين ينتظر أن تعرف درجات الحرارة انخفاضا محسوسا بفعل تحول الرياح الجنوبية الغربية إلى غربية ثم شمالية غربية ستتراوح ما بين 19 و22 درجة بالسواحل وما بين 25 و32 درجة بالمناطق الداخلية.
في حين تبقى الأجواء مستقرة بالجنوب على أن تبقى الأجواء غائمة وغير مستقرة الجمعة تتخللها بعض الأمطار على فترات لتبدأ الأجواء في الاستقرار ابتداء من أواخر نهار الجمعة ويوم السبت مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، في انتظار ثبوت الاضطرابات الأخرى على أرض الواقع والتي أعلنتها النماذج الرقمية خلال الأيام المقبلة.. والله أعلم.
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الإضطراب الجوي يمتد إلى أمسية الجمعة
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بداية من الخميس
راضية مرباح
سيعرف الطقس، بداية من الخميس، تغيرا جذريا بقدوم اضطراب جوي كلاسيكي هو الأول من نوعه منذ بداية الخريف مصحوبا بأجواء مغشاة تتخللها أمطار محلية تكون معتبرة خلال ظهيرة ومساء الخميس تشمل المناطق الساحلية الغربية والداخلية قد تمتد إلى شمال بشار على أن ينتقل الاضطراب إلى المناطق الوسطى ثم الشرقية، حيث تقل حدة نشاطه ويكون متبوعا بانخفاض محسوس في درجات الحرارة تصل إلى ما دون 19 درجة مئوية في الصبيحة بالسواحل ومن 8 إلى 14 درجة في الفترة الليلية.
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وتشير آخر النماذج الرقمية حسب قراءات المختصين في الطقس، إلى أنه وبعد أجواء حارة نوعا ما الأؤبعاء، أين فاقت درجات الحرارة معدلها الفصلي بالسواحل بفعل التيارات الجنوبية الغربية، ستعود مجددا الأجواء الماطرة تحت وقع الرعود بفعل اضطراب جوي كلاسيكي الأول من نوعه منذ بداية الخريف قادما من المحيط الأطلسي.
حيث سنشهد صبيحة الخميس أجواء مغشاة مصحوبة بتطاير الرمال على مستوى الطبقة العليا للغلاف الجوي إذ ستعم أجواء ملبدة مصحوبة بأمطار محلية تكون معتبرة خلال الظهيرة انطلاقا من الجهة الغربية وصولا إلى المناطق الوسطى ثم الشرقية في حين ينتظر أن تعرف درجات الحرارة انخفاضا محسوسا بفعل تحول الرياح الجنوبية الغربية إلى غربية ثم شمالية غربية ستتراوح ما بين 19 و22 درجة بالسواحل وما بين 25 و32 درجة بالمناطق الداخلية.
في حين تبقى الأجواء مستقرة بالجنوب على أن تبقى الأجواء غائمة وغير مستقرة الجمعة تتخللها بعض الأمطار على فترات لتبدأ الأجواء في الاستقرار ابتداء من أواخر نهار الجمعة ويوم السبت مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، في انتظار ثبوت الاضطرابات الأخرى على أرض الواقع والتي أعلنتها النماذج الرقمية خلال الأيام المقبلة.. والله أعلم.