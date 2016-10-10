شملت 22 ولاية منها خمسة قرارات بإنهاء المهام بالأسماء والولايات.. حركة واسعة في سلك مديري الشؤون الدينية

علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أجرى حركة واسعة، مست مديري الشؤون الدينية عبر 22 ولاية منها إنهاء مهام وتحويلات وإحالة على التقاعد، وهي الحركة التي يراها متابعون لشؤون القطاع بالأكبر منذ تولي محمد عيسى منصب وزير القطاع الديني. وجاءت هذه الحركة لأجل إعطاء نفس جديد للقطاع وتقييم شامل لعمل المديرين عبر الولايات من قبل مفتشية الوزارة والإدارة وحتى الولاة أيضا الذين لطالما عبروا عن عدم رضاهم عن بعض المديرين بسبب تصادم الرؤى أو التقصير في ممارسة مهامهم حيث أعفت الحركة المديرين الناجحين في تسيير قطاعهم والذين لم يمر الكثير على تعيينهم بها.

واستنادا إلى مصادر "الشروق"، فإن المديرين الذي شملتهم الحركة وتم تحويلهم إلى ممارسة نفس المهام بولايات أخرى ويتعلق الأمر بولايات أم البواقي، جيجل، ميلة، خنشلة، البيض، سعيدة ـ بشار، الأغواط ، سطيف، تيارت، تلمسان، تيسمسيلت، الجلفة، المدية، عين تيموشنت، تيزي وزو، بومرداس، بدأت مصالح الوزارة عملية تنصيبهم بالولايات التي حولوا إليها بعد استلامهم لقرارات التعيين بحر الأسبوع الماضي.

وبالنسبة إلى المديرين الذين تم إنهاء مهامهم بسبب التقصير في أداء المهام أو التحويل على التقاعد فيتعلق الأمر بمديري ولايات بسكرة، برج بوعريريج، تمنراست، معسكر، سعيدة، حيث قامت مصالح الوزارة بتعيين فوري لمستخلفيهم على غرار تعيين مدير معهد تكوين الأئمة بعين صالح على رأس مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تمنراست خلفا لوايني محمد، بينما استخلف عبد الله مقشوش مدير ولاية معسكر بأوكبدان منور، مدير ولاية بشار، فيما عوض مدير ولاية بسكرة عميرة نور الدين بمدير عين تيموشنت.

كما قامت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتعيين مدير النعامة في مكان نور الدين فوغال، مدير القطاع بولاية سكيكدة، ونفس الأمر بالنسبة إلى محمد لاتيام مدير برج بوعريريج، الذي تم تعويضه بمدير القطاع بولاية خنشلة مسعود علي.

وكشفت مصادرنا أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف قرر استكمال الحركة التي مست 22 ولاية بحركة تكميلية في أقرب الآجال ستمس 12 ولاية أخرى، ريثما يتم الانتهاء من تحضير ملفات المديرين المعنيين بالحركة، حيث تنتظر الوزارة موافقة بعض الولاة على بعض الأسماء المقترحة، وأيضا استكمال ملفات التأشير على ملفاتهم لدى مصالح الوظيفة العمومية والمراقب المالي، أين ستتوسع الحركة.