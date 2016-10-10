من المنتظر أن يعلن، الخميس،عن الفائز بجائزة نوبل للآداب بعد طول انتظار أسال الكثير من الحبر وفتح الباب واسعا أمام التكهنات والمراهنات. ورأى محللون كثر في هذا التأخير إخلالا بالتقاليد ودليلا قويا على الصراع بين القيمة الأدبية والموقف السياسي.
ومن المنتظر أن يفوز هذا الخميس واحد من أربعة أسماء مرشحة– حسب صحيفة الغارديان- هم الروائي الياباني الشهير هاروكي موراكامي، الذي وصف بأنه الأكثر حظا وسبق أن دخل في التوقعات العام الماضي، بالإضافة إلى الشاعر العربي أدونيس، الذي يرد اسمه منذ عدة سنوات في الترشيحات، والكاتب الأمريكي فيليب روث، والكاتب الكيني نجوجي واثينغو.
ويبقى الروائي السوري أدونيس الورقة العربية التي لطالما استعملت في لعبة "نوبل" ولا تزال، دون أي احتمالات قوية للفوز. وهو ما حدث مع الروائية الجزائرية آسيا جبار التي رحلت حاملة لقب "مرشحة" لجائزة نوبل.
وفي حال حرصت الأكاديمية على مكافأة مصنفات تتداخل فيها القيم الأدبية بالمواقف العقائدية، فيمكنها أيضا اختيار البريطاني سلمان رشدي. فهي لم تندد بالفتوى الصادرة في حق كاتب "آيات شيطانية" في عام 1989 إلا في مارس الماضي، أي بعد نحو ثلاثين سنة من رفضها اتخاذ أي موقف في هذا الشأن بحجة التمسك باستقلاليتها.
ومن أوفر المرشحين حظا للفوز بجائزة عام 2016 أيضا النرويجي يون فوسه والإسرائيلي دافيد غروسمان والإيطالية إيلينا فيرانته.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1هل يفوز أدونيس بجائزة نوبل للآداب هذا الخميس
2محمد عسّاف.. قصة الأمل التي حلّقت عاليا في فيلم "يا طير الطاير"
3مستغانمي وواسيني ضيفا معرض الشارقة الدولي للكتاب
4بوشوشة: "أحلام ملاك، والزهايمر تهمة "مستغانمي"!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الطلاق مع "شيء" الأمم المتحدة
سلطان بركاني
المرجعية الغائبة والطّائفة الواثبة
عبد الرزاق قسوم
عاشوراء بين تزكية الأعمال وزكاة الأموال
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
سليم قلالة
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
صالح عوض
ثقافة الحياة وثقافة الموت
جمال لعلامي
أمورنا واضحة!
صالح عوض
سـَـنـُـفهم الصخر..
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
الفيديو
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
شاهد آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو في الولايات المتحدة
راييفاتش: لم نقدم المطلوب وسنعمل على تصحيح الأخطاء
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
بعد رحيل "آسيا جبار" بلقب "مرشحة"
هل يفوز أدونيس بجائزة نوبل للآداب هذا الخميس
ق. ث
من المنتظر أن يعلن، الخميس،عن الفائز بجائزة نوبل للآداب بعد طول انتظار أسال الكثير من الحبر وفتح الباب واسعا أمام التكهنات والمراهنات. ورأى محللون كثر في هذا التأخير إخلالا بالتقاليد ودليلا قويا على الصراع بين القيمة الأدبية والموقف السياسي.
تغطيات ذات صلة
بوشوشة: "أحلام ملاك، والزهايمر تهمة "مستغانمي"!
هل يفوز أدونيس بجائزة نوبل للآداب هذا الخميس
مستغانمي وواسيني ضيفا معرض الشارقة الدولي للكتاب
محمد عسّاف.. قصة الأمل التي حلّقت عاليا في فيلم "يا طير الطاير"
مليون ونصف مليون عنوان واليونيسكو ضيف شرف
ومن المنتظر أن يفوز هذا الخميس واحد من أربعة أسماء مرشحة– حسب صحيفة الغارديان- هم الروائي الياباني الشهير هاروكي موراكامي، الذي وصف بأنه الأكثر حظا وسبق أن دخل في التوقعات العام الماضي، بالإضافة إلى الشاعر العربي أدونيس، الذي يرد اسمه منذ عدة سنوات في الترشيحات، والكاتب الأمريكي فيليب روث، والكاتب الكيني نجوجي واثينغو.
ويبقى الروائي السوري أدونيس الورقة العربية التي لطالما استعملت في لعبة "نوبل" ولا تزال، دون أي احتمالات قوية للفوز. وهو ما حدث مع الروائية الجزائرية آسيا جبار التي رحلت حاملة لقب "مرشحة" لجائزة نوبل.
وفي حال حرصت الأكاديمية على مكافأة مصنفات تتداخل فيها القيم الأدبية بالمواقف العقائدية، فيمكنها أيضا اختيار البريطاني سلمان رشدي. فهي لم تندد بالفتوى الصادرة في حق كاتب "آيات شيطانية" في عام 1989 إلا في مارس الماضي، أي بعد نحو ثلاثين سنة من رفضها اتخاذ أي موقف في هذا الشأن بحجة التمسك باستقلاليتها.
ومن أوفر المرشحين حظا للفوز بجائزة عام 2016 أيضا النرويجي يون فوسه والإسرائيلي دافيد غروسمان والإيطالية إيلينا فيرانته.