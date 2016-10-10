بتهمة ترويج 5 كلغ من القنب الهندي و3000 قرص مهلوس التماس 16 سنة حبسا لثلاثة تجار مخدرات بزرالدة

مثل ثلاثة شباب في العقدين الثاني والثالث من العمر، أمام محكمة الشراقة بتهمة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي حيثيات القضية التي بدأت شهر أوت عندما تقدمت فتاة إلى مصالح أمن زرالدة حاملة معها 4.5 كلغ من القنب الهندي و3650 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل"، وأوضحت لرجال الضبطية القضائية أن شخصا هدد شقيقها بسكين، طالبا منه إخفاء المخدرات والمؤثرات العقلية في منزله، على إثرها تم التحري في القضية وألقي القبض على شقيق الشاهدة الذي تمسك بتصريحات شقيقته، مشيرا إلى المتهم الثاني، وبدوره هذا الأخيرة أكد أن القنب وريفوتريل ملك للمتهم الثالث، وخلال محاكمتهم أنكر المتهم الأول ما جاء في محاضر الضبطية القضائية التي ورد فيها أن عملية القبض عليه جاءت بناء على معلومات أفادت أنه يبيع المخدرات لشباب زرالدة.

ومن جهته أكد المتهم الثالث أن يوم الوقائع كان متواجدا بتونس، موضحا أن تصريحات المتهم الثاني مجرد ادعاءات كاذبة المراد منها الانتقام لوجود صراعات بينهما.

واستبعد المتهم الثاني علاقته بالمتاجرة في المخدرات، وعلى أساس ما دار في الجلسة التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 16 سنة نافذة ومليون دج غرامة لكل واحد من المتهمين.