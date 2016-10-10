مثل ثلاثة شباب في العقدين الثاني والثالث من العمر، أمام محكمة الشراقة بتهمة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي حيثيات القضية التي بدأت شهر أوت عندما تقدمت فتاة إلى مصالح أمن زرالدة حاملة معها 4.5 كلغ من القنب الهندي و3650 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل"، وأوضحت لرجال الضبطية القضائية أن شخصا هدد شقيقها بسكين، طالبا منه إخفاء المخدرات والمؤثرات العقلية في منزله، على إثرها تم التحري في القضية وألقي القبض على شقيق الشاهدة الذي تمسك بتصريحات شقيقته، مشيرا إلى المتهم الثاني، وبدوره هذا الأخيرة أكد أن القنب وريفوتريل ملك للمتهم الثالث، وخلال محاكمتهم أنكر المتهم الأول ما جاء في محاضر الضبطية القضائية التي ورد فيها أن عملية القبض عليه جاءت بناء على معلومات أفادت أنه يبيع المخدرات لشباب زرالدة.
ومن جهته أكد المتهم الثالث أن يوم الوقائع كان متواجدا بتونس، موضحا أن تصريحات المتهم الثاني مجرد ادعاءات كاذبة المراد منها الانتقام لوجود صراعات بينهما.
واستبعد المتهم الثاني علاقته بالمتاجرة في المخدرات، وعلى أساس ما دار في الجلسة التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 16 سنة نافذة ومليون دج غرامة لكل واحد من المتهمين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1انفجار قنبلة بالطريق الرابط بين القل وقسنطينة
2حبس الزوجين مدبري الإختطاف الوهمي لإبنهما بتبسة
3إحباط محاولة إغراق السوق بـ 50 ألف وحدة عطور مغشوشة
4سقوط هاتف نقّال من مهرب يؤدي لضبط طن من المخدرات بتلمسان
5زيادات بالإجماع في أسعار الدروس الخصوصية والقيمة مضاعفة لدى الأساتذة المتقاعدين!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الطلاق مع "شيء" الأمم المتحدة
سلطان بركاني
المرجعية الغائبة والطّائفة الواثبة
عبد الرزاق قسوم
عاشوراء بين تزكية الأعمال وزكاة الأموال
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
سليم قلالة
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
صالح عوض
ثقافة الحياة وثقافة الموت
جمال لعلامي
أمورنا واضحة!
صالح عوض
سـَـنـُـفهم الصخر..
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
الفيديو
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
شاهد آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو في الولايات المتحدة
راييفاتش: لم نقدم المطلوب وسنعمل على تصحيح الأخطاء
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
بتهمة ترويج 5 كلغ من القنب الهندي و3000 قرص مهلوس
التماس 16 سنة حبسا لثلاثة تجار مخدرات بزرالدة
حورية. ب
مثل ثلاثة شباب في العقدين الثاني والثالث من العمر، أمام محكمة الشراقة بتهمة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي حيثيات القضية التي بدأت شهر أوت عندما تقدمت فتاة إلى مصالح أمن زرالدة حاملة معها 4.5 كلغ من القنب الهندي و3650 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل"، وأوضحت لرجال الضبطية القضائية أن شخصا هدد شقيقها بسكين، طالبا منه إخفاء المخدرات والمؤثرات العقلية في منزله، على إثرها تم التحري في القضية وألقي القبض على شقيق الشاهدة الذي تمسك بتصريحات شقيقته، مشيرا إلى المتهم الثاني، وبدوره هذا الأخيرة أكد أن القنب وريفوتريل ملك للمتهم الثالث، وخلال محاكمتهم أنكر المتهم الأول ما جاء في محاضر الضبطية القضائية التي ورد فيها أن عملية القبض عليه جاءت بناء على معلومات أفادت أنه يبيع المخدرات لشباب زرالدة.
تغطيات ذات صلة
التماس 16 سنة حبسا لثلاثة تجار مخدرات بزرالدة
احتفالية "الشايب عاشوراء" تصنع الحدث في شوارع تكوت بباتنة
اختفاء شابة في ظروف غامضة بمفتاح في البليدة
ممرضة يتيمة تعاني من ضمادة نسيها الجراحون على مستوى قلبها في خنشلة
إحباط محاولة إغراق السوق بـ 50 ألف وحدة عطور مغشوشة
ومن جهته أكد المتهم الثالث أن يوم الوقائع كان متواجدا بتونس، موضحا أن تصريحات المتهم الثاني مجرد ادعاءات كاذبة المراد منها الانتقام لوجود صراعات بينهما.
واستبعد المتهم الثاني علاقته بالمتاجرة في المخدرات، وعلى أساس ما دار في الجلسة التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 16 سنة نافذة ومليون دج غرامة لكل واحد من المتهمين.