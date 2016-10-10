مديرية الشؤون الدينية أمرت بتوقيفه تسجيل صوتي يفضح إماما تورط في فضيحة أخلاقية بمعسكر

علمت "الشروق" أن إدارة الشؤون الدينية والأوقاف لولاية معسكر قررت توقيف إمام مسجد بمدينة المحمدية عن مهامه تحفظيا وتعيين بديل عنه.

القرار هذا أملته التطورات التي أعقبت تداول فضيحة مدوية في قطاع الشؤون الدينية نسجها إمام المسجد، البالغ من العمر 65 سنة، الذي سيحال على إجازة لمدة شهر قبل تولي إتمام إجراءات إحالته على التقاعد بعد تسرب تسجيل صوتي مدته 108 دقيقة و75 ثانية، يتوزع على 9 مقاطع تضمن مكالمات هاتفية أجراها إمام المسجد في أيام 26 و27 و28 سبتمبر الماضي، على فترات متقطعة، في ساعات متأخرة من الليل، وأخرى تمت في ساعات الظهيرة، يتفاعل فيها مع محدثه بأداء لقاءات جنسية وأصوات مثيرة في صورة ما تبثه القنوات الإباحية عادة.

التسجيل الصوتي تلقفه سكان الحي بكثير من الاستهجان والاستغراب والاستنكار وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار كبار أعيان الحي الذين عمدوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أمس الأول، ومنعوا الإمام من ولوج مبنى المسجد ليؤمهم في الصلاة. وطالبوا برحيله فورا، بينما توجه آخرون إلى مقر الشؤون الدينية لإيصال انشغالهم وإشعار الوصاية بالتعجيل لتفعيل إجراءات عزله.

ونقل بعضهم عن مسؤول في المديرية أنه تم إخطار منسق أئمة دائرة المحمدية ليقوم مقام إشعار الإمام بالرحيل عن المسجد وإخلاء المسكن الوظيفي الذي كان يقيم فيه بمفرده قبل حلول يوم غد الجمعة.

سكان الحي، وفي مضمون مراسلة تلقينا نسخة منها، موجهة إلى كافة السلطات الأمنية والقضائية، طالبوا النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر ووكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية بتحريك دعوى قضائية ضد المعني نظير ما هو مخالف لما كان يدعو إليه في دروسه وخطبه.

وكانت مصالح الأمن الحضري على مستوى حي أول نوفمبر قد تلقت شكوى من الإمام تضمنت تلقيه انزعاجا من فتاة قبل أن يتبين من أن المشكو منه كان شابا وانتحل صوتا أنثويا وتمكن من الإيقاع بالإمام.