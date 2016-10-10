هدداه بالأسلحة البيضاء لمحاولة اختطاف فتاة كانت برفقته مغربيان يعتديان على شاب ويسرقان سيارته بسيدي بلعباس

استنفرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، جميع قواتها ليلة الأربعاء، بحثا عن مغربيين وشريك ثالث، بعدما قاموا بالاعتداء على شاب وسرقوا سيارته بحي الروشي، بينما نجت رفيقته من قبضتهم عندما فرت نحو مركز الأمن.

وحسب ما علمته "الشروق"، فإن الاعتداء وقع في حدود الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، أين ترصد المشتبه فيهم الثلاثة، البالغة أعمارهم بين 20 و23 سنة، الذين كانوا على متن سيارة من نوع "شفرولي"، تحركات الضحية ورفيقته، ليعترضوا طريقهما بالقرب من حي الروشي، محاولين اختطاف الفتاة، البالغة من العمر 23 سنة، تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، ما أجبرها على الفرار نحو مقر الأمن الحضري الثامن، الذي تدخل عناصره وقاموا بملاحقتهم، إلا أنهم عادوا ليستولوا على سيارة الضحية من نوع "لوغان" ويفرا نحو وجهة مجهولة، بينما قام الشريك الثالث بالفرار جريا إلى داخل أحياء حي الروشي.

وفور ذلك، قامت عناصر الأمن بشن حملة بحث واسعة النطاق، طالت جميع أحياء المدينة، ما مكنها من رصد السيارة التي كان على متنها المشتبه فيهما بحي الروشي في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، لتتم محاصرتهما وتوقيفهما بعدما أبديا مقاومة شديدة. بالموازاة مع ذلك، تم توقيف شريكها الثالث الذي كان يختبئ بحظيرة للسيارات تقع بنفس الحي.

واستنادا إلى مصادرنا، فإن التحقيقات الأولية مع الموقوفين الثلاثة، كشفت أن اثنين منهما حراقة مغاربة، كانا يقيمان عند شريكهما الذي يعمل في مجال البناء، ويعملان معه في نفس المجال، وخططوا لاختطاف الفتاة التي كانت برفقة الضحية بينما كانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية، إلا أن مقاومتها لهم وفرارها نحو مركز الأمن، أجبرهم على الفرار بعد الاستيلاء على سيارة الضحية، والتخلي عن السيارة التي كانوا على متنها بمكان الاعتداء التي تعود ملكيتها إلى المشتبه فيه الثالث.