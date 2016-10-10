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هدداه بالأسلحة البيضاء لمحاولة اختطاف فتاة كانت برفقته
مغربيان يعتديان على شاب ويسرقان سيارته بسيدي بلعباس
استنفرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، جميع قواتها ليلة الأربعاء، بحثا عن مغربيين وشريك ثالث، بعدما قاموا بالاعتداء على شاب وسرقوا سيارته بحي الروشي، بينما نجت رفيقته من قبضتهم عندما فرت نحو مركز الأمن.
وحسب ما علمته "الشروق"، فإن الاعتداء وقع في حدود الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، أين ترصد المشتبه فيهم الثلاثة، البالغة أعمارهم بين 20 و23 سنة، الذين كانوا على متن سيارة من نوع "شفرولي"، تحركات الضحية ورفيقته، ليعترضوا طريقهما بالقرب من حي الروشي، محاولين اختطاف الفتاة، البالغة من العمر 23 سنة، تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، ما أجبرها على الفرار نحو مقر الأمن الحضري الثامن، الذي تدخل عناصره وقاموا بملاحقتهم، إلا أنهم عادوا ليستولوا على سيارة الضحية من نوع "لوغان" ويفرا نحو وجهة مجهولة، بينما قام الشريك الثالث بالفرار جريا إلى داخل أحياء حي الروشي.
وفور ذلك، قامت عناصر الأمن بشن حملة بحث واسعة النطاق، طالت جميع أحياء المدينة، ما مكنها من رصد السيارة التي كان على متنها المشتبه فيهما بحي الروشي في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، لتتم محاصرتهما وتوقيفهما بعدما أبديا مقاومة شديدة. بالموازاة مع ذلك، تم توقيف شريكها الثالث الذي كان يختبئ بحظيرة للسيارات تقع بنفس الحي.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن التحقيقات الأولية مع الموقوفين الثلاثة، كشفت أن اثنين منهما حراقة مغاربة، كانا يقيمان عند شريكهما الذي يعمل في مجال البناء، ويعملان معه في نفس المجال، وخططوا لاختطاف الفتاة التي كانت برفقة الضحية بينما كانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية، إلا أن مقاومتها لهم وفرارها نحو مركز الأمن، أجبرهم على الفرار بعد الاستيلاء على سيارة الضحية، والتخلي عن السيارة التي كانوا على متنها بمكان الاعتداء التي تعود ملكيتها إلى المشتبه فيه الثالث.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/12 على 22:131
لا خوف من هاد الحثاله الخوف من الجواسيس من يتربصون بامن الجزائر و الجزائريين نتمنى ان تكون العقوبه قاسيه في حق هاد الحثاله شبعو خبز ودارو علينا مثل الكلاب الضاله
2016/10/12 على 22:38
كانش نهار يسرقوق يا العباسى عس روحك رانى خاءف عليك يا ولد بلادى
دحمان الحراشي2016/10/12 على 22:342
و الله لو كنت من رجال الشرطة او كاموطن عادي لاعدمتهم في نفس المكان اشنقوهم كيف تتركوهم يتجولون في مدننا و هم لا يملكون اوراق تسمح لهم ان يكونو على التراب الوطني لان كل الاجانب المتاوجدين على التراب الوطني مسجلين عند مصالح الامن يجب من الحذر لان اشخاص كا هذو يستطيعون ان يكونو في ايدي الارهابيين و يستعملونهم في عماليات ضد وطننا و لهاذا بما انهم سقطو في ايدي رجال الامن لبد من الحكم عليهم على الاقل 20 سنة نافدة بتهمة محاولة القتل المتعمد و التوجد على التراب الوطني بطاريقة غير شرعية,
SoloDZ - سيحولون بلادنا الى مروك اخرى بما يسمى عندهم "التشرميل" اطردوهم2016/10/12 على 22:393
"استنفرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، جميــــــــــــــع قواتــــــــــها ليلة الأربعاء، بحثا عن مغربيين"
ههههههههه ما هذه المبالغة بشأن زوج مراركة سيتم القبض عليهم بدورية شرطة واحدة فقط او برجل امن واحد بزي مدني خاصة وانهم غرباء وكل ما يعرفوه هو شونطيات العمل فيلات كانت او مشاريع ومحطات سيارات الاجرة والحافلات والقطار هذا كل الذي يعرفوه مع وجود الحواز الامنية على مداخل ومخارج الولاية اي ما عندهم وين يروحوا ولا يستدعي الامر الويتيام بيبي تع بلعباس كي يلقوا القبض على زوج مراركة حراقة ؟؟؟؟!!!!!!!
amine - oran2016/10/12 على 22:394
يجب تسليم المغربيان الى الحمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومحاكمتهم ب15 سنة سجن وفي الاعمال الشاقة وادانته بتكوين جمعية اشرار و التجسس على الجزائر
يجب علاى حكومتنا تطهير بلادنا من هذه الجشرات الضارة للبلاد و العباد
rachid - france2016/10/12 على 22:505
ملكهم يقول عليهم دائما جوع كلبك يتبعك
و احنا شبعناهم و داروا علينا
Aissa - France 2016/10/12 على 23:006
السجن ثم خذوهم على بلدهم، ولكن الشيء الذي لا افهمه لماذا يأتون إلى الجزائر، و بلدهم في تقدم وازدهار، يتمتعون بالخيرات و الحرية. حتى الفواكه و الخضر يصدرونها الى الخارج بكثرة الإنتاج.